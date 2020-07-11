دیارگاه تفریحی «تیناز» آماده استفاده شهروندان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، با بیان اینکه شهرداری این منطقه آمادگی بهره برداری از حدود ۴۰ پروژه را در ماه آینده خواهد داشت، گفت: دیارگاه و مجموعه پیاده راهی تفریحی و گردشگری «تیناز» یکی از مهمترین این پروژه‌ها است که تا حدود یک ماه دیگر آماده بهره برداری خواهد شد. این دیارگاه در ارتفاعات بین جنگل لتمال و مجموعه آبشار قرار دارد که این دو محدوده را به هم متصل می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به بودجه نزدیک سه میلیارد تومانی این پروژه گفت: مساحت پهنه‌ای که این دیارگاه در آن شکل گرفته حدود ۳۰ هکتار است که مسیر پیاده روی به طول چهار کیلومتر در آن طراحی شده است. همچنین در جنوبی‌ترین بخش این دیارگاه مسیری برای نابینایان به طول ۱.۵ کیلومتر طراحی شده است.

نوذرپور با بیان اینکه این مسیر پیاده راهی همراه با شکل دهی فواره‌ها و گردش آب است، افزود: مبلمان شهری استفاده شده در این مسیر کوهستانی از سنگ است و تلاش شده تا از نمادهای طبیعت در طول مسیر استفاده شود. این مسیر می‌تواند محدوده‌ای برای پیاده روی بویژه برای افراد سالمند باشد که نمی‌توانند به صورت عمودی مسیر کوه را بپیمایند، چرا که سه بخش از این مسیر به صورت افقی طراحی شده است.

شهردار منطقه ۲۲ با بیان اینکه بخش زیادی از طرح جامعه دوچرخه در منطقه ۲۲ طراحی شده است، عنوان کرد: مسیر دوچرخه سواری به طول حدود ۲.۵ کیلومتر و با اعتباری حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان از شهرک صدرا تا متروی چیتگر پس از انجام روکش آسفالت، آماده استفاده شهروندان خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایجاد رینگ دوچرخه اطراف استادیوم آزادی به طول ۷.۸ نیز در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: ماه آینده مناقصه‌ای برای شروع آماده سازی ۳.۵ کیلومتر از این مسیر انجام می‌شود.