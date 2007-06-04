مردم زنجان به سوگ خمینی کبیر نشستند

به گزارش مهر، در همین راستا مردم ولایتمدار استان زنجان در اقصی نقاط این استان طی دیشب و امروز با برپایی مراسم ویژه در مساجد و تکایا در غم رحلت خمینی کبیر به سوگ نشستند.

دلدادگان بنیانگذار جمهوری اسلامی و به‌ سوگ نشستگان در ماتم فقدان آن مراد فرزانه همچنین با پخش نذورات، برپائی ایستگاه های صلواتی یکبار دیگر با آرمان های مقدس و والای حضرت امام خمینی(ره) تجدید بیعت کردند.

عزیمت کاروان هفت هزار و ‪ ۵۰۰‬نفری زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) از شهرستان های مختلف استان زنجان، برپایی آیین زیارت عاشورا و دعای ندبه، محفل قرآنی، برگزاری مسابقات علمی و فرهنگی، شب شعر، شبی در هجر یار، ختم قرآن، عطرافشانی و گلباران مزار شهیدان ، برپایی نمایشگاه های عکس و نقاشی، ایستگاه های صلواتی و جابجایی رایگان مسافران شهری توسط اتوبوس‌های واحد و برخی از خودروهای سواری شخصی از جمله برنامه‌هایی است که در سالروز ارتحال جانگداز عارف عامل و راه‌شناس بزرگ مدرسه‌عشق، حضرت امام خمینی(ره) در مناطق مختلف استان زنجان اجرا شد.

همچنین شامگاه دیروز مراسم گرامیداشت هجدمین سالگرد ارتحال امام خمیینی(ره) با سخنرانی محمد حسین صفوی نماینده ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی زنجانن در صحن امام زاده سید ابراهیم زنجان برگزار شد .

شامگاه دیروز همچنین مراسم گرامیداشت سالروز رحلت رهبرفقید انقلاب توسط پایگاه شهید آوینی صداو سیمای مرکز زنجان با حضور مدیران کل ادارات استان و سخنرانی حجت السلام صادقی رئیس حوزه علمیه شهید محلاتی قم برگزارشد.