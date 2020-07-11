به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خانم رئیس جمهور» نوشته جنیفر پالمیری به‌تازگی با ترجمه فاطمه رضاپور توسط نشر ستاک منتشر و راهی بازار نشر شده است.

جنیفر پالمیری نویسنده این‌کتاب، مدیر ارتباطات کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، در اثر خود از مشکلات و موانعی که برای کسب مقامات عالی دولتی و رسیدن به قدرت در آمریکا بر سر راه زنان وجود دارد؛ سخن گفته است.

طبق مطالب این‌کتاب، این‌طور به نظر می‌رسد حداقل در ایالات متحده، سقف شیشه‌ای برای زنان بی‌معنا باشد. همچنین سخن از همه‌ ویژگی‌هایی به میان می‌آید که در وجود خود زنان بوده و بدون این‌که خودشان هم بدانند سد راهشان می‌شود. اینگونه است که نمی‌توانند در جهانی که از آن زنان نیز هست سهم منصفانه‌ای از قدرت داشته باشند.

تمام این مباحث در جریان مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون و در بستر رقابت او با دونالد ترامپ پیش کشیده می‌شود؛ روایت همه‌ نیروهایی که مقابل او به عنوان اولین‌کاندیدای زن ریاست جمهوری آمریکا صف کشیدند تا او اولین رئیس جمهور زن تاریخ ایالات متحده آمریکا نباشد.

چالش‌ها و راز و رمزهای زندگی خانواده‌ کلینتون دوباره با اعلام کاندیداتوری هیلاری سر باز می‌کند و تا زمان سخنرانی پذیرش شکست، مانند تازیانه‌هایی که هر لحظه بر جسمش فرود می‌آید، او را شکنجه می‌دهد. گوشه‌هایی از این‌لحظه‌های تلخ و شیرین، تجربه‌های مهم و تصمیم‌های حیاتی در این‌کتاب توسط جنیفر پالمیری به تصویر کشیده شده است.

این‌کتاب با ۱۵۲ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.