  1. هنر
  2. تئاتر
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۹

با حفظ استقلال از جشنواره تئاتر فجر؛

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی نیمه اسفندماه برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی نیمه اسفندماه برگزار می‌شود

در دیدار مدیرکل هنرهای نمایشی با اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک مقرر شد دبیر این رویداد در هفته پیش رو معرفی و این جشنواره در نیمه اسفند برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا مدیر اداره‌ کل هنرهای نمایشی با اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک دیدار کرد.

در این جلسه که با حضور بهروز غریب‌پور، مرضیه برومند و اردشیر صالح‌پور به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک برگزار شد، مدیرکل هنرهای نمایشی درباره لزوم حفظ استقلال هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، تعیین تاریخ برگزاری و انتخاب دبیر در پی درگذشت زنده‌یاد گلزار محمدی با آنها به گفتگو نشست.  

براین اساس مقرر شد دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک در هفته پیش رو معرفی و این جشنواره با حفظ استقلال از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نیمه اسفندماه سال جاری برگزار شود. 

کد مطلب 4970867
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها