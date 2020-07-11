به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، قادر آشنا مدیر اداره‌ کل هنرهای نمایشی با اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک دیدار کرد.

در این جلسه که با حضور بهروز غریب‌پور، مرضیه برومند و اردشیر صالح‌پور به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک برگزار شد، مدیرکل هنرهای نمایشی درباره لزوم حفظ استقلال هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک، تعیین تاریخ برگزاری و انتخاب دبیر در پی درگذشت زنده‌یاد گلزار محمدی با آنها به گفتگو نشست.

براین اساس مقرر شد دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران- مبارک در هفته پیش رو معرفی و این جشنواره با حفظ استقلال از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نیمه اسفندماه سال جاری برگزار شود.