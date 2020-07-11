برخورد قضایی با مسئولان یک تالار عروسی که اقدام به فک پلمب کردند

مرید شیخی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از عوامل مهم شیوع ویروس کرونا در پلدختر برگزاری مراسم‌ها به ویژه عروسی در تالارها است که باعث افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در شهرستان شده است.

وی افزود: ستاد مقابله با شیوع ویروس کرونا در پلدختر باید توسط مسئولان مربوطه با محوریت شبکه بهداشت حداقل هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه دهد و بهترین راهکارهای پیشگیری را ارائه و نسبت به تصویب آن اقدام شود.

دادستان پلدختر یادآور شد: بلافاصله پس از تشکیل جلسه مراتب و مصوبات به صورت کتبی به مسئولان اجرایی ابلاغ شود و در پایان هر هفته نتیجه اقدامات انجام شده به ستاد شهرستان اعلام شود.

شیخی افزود: مصوبات ستاد باید به گونه‌ای اطلاع رسانی شود که در صورت هر گونه تخطی بهانه‌ای مبنی بر بی اطلاعی برای برخورد وجود نداشته باشد، در حالی که متأسفانه تالارهای پذیرایی در مراسم‌های عروسی تبدیل به یکی از عوامل شیوع کرونا شده است.

وی گفت: اماکن نیروی انتظامی باید با همکاری شبکه بهداشت نسبت به پلمب تالارها در پلدختر برابر مصوبات ستاد اقدام و نتیجه پلمب را با قید تاریخ صورت جلسه کرده و به محض اطلاع از فک پلمب، ضمن پلمب مجدد و جلوگیری از پذیرایی مراتب را به طور کتبی به مرجع قضائی جهت بر خورد فوری اعلام کنند.

دادستان پلدختر افزود: طی روزهای اخیر مدیران یکی از تالارهای پلدختر اقدام به فک پلمب کردند، که با مدیر مربوطه و عوامل فک پلمب برخورد قضائی جدی خواهد شد و دستورات لازم جهت تعقیب قضائی صادر شده است.

شیخی یادآور شد: اصحاب رسانه و خبرنگاران به ویژه مدیران کانال‌های تلگرامی جهت جلوگیری از تجمع و شرکت مردم در مراسم‌های ترحیم به جد از اطلاع رسانی در این رابطه خودداری کنند.

وی از مردم خواست شیوع ویروس کرونا را جدی گرفته و از حضور در مکان‌های شلوغ، مراسم‌های عروسی و عزا به ویژه محل‌های سر بسته و مسقف به جد خودداری کرده و سلامتی خود و خانواده را به مخاطره نیندازند.