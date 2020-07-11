به گزارش خبرگزاری مهر، علی عامری بیان داشت: سرانجام پس از سالها تلاش، شاهد بهرهبرداری از میدان جدید میوه و ترهبار شهر بندرعباس هستیم.
وی با اشاره به اینکه این پروژه بزرگ آرزوی دیرینه شهروندان و فعالین این بخش است، افزود: این بازار در مجموع دارای ۹۲ غرفه است که نیاز شهروندان در این زمینه را به کلی مرتفع میکند.
رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: در محل میدان قدیم ۳۵ غرفه دایر بود که پس از جلسات متعدد، توافق نهایی با آنها صورت گرفته و این غرفهها به محل میدان جدید منتقل شدهاند.
عامری گفت: با این اتفاق، شاهد پوشانیدن جامه عمل به یک وعده بزرگ دیگر از سوی شهرداری بندرعباس هستیم، چرا که بهرهبرداری از میدان جدید میوه و ترهبار آرزوی همه شهروندان و خصوصاً فعالین این بخش بوده است.
این مقام مسئول در ادامه نیز اظهار کرد: این میدان با ۲۴ هکتار مساحت در شرق شهر بندرعباس و در نزدیکی میدان میوه و ترهبار فعلی قرار دارد.
در این میدان، محلی برای عمده و خردهفروشی میوه، خدمات بانکی، حملونقلی و تعمیرگاهی در نظر گرفتهشده است.
نظر شما