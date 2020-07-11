سید محمدابراهیم اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقابله اساسی با ویروس کرونا و پیشگیری کامل از شیوع آن نیازمند تغییر در رفتارها و اعمال افراد است و یکی از مهم‌ترین اقدامات پرهیز از حضور در تجمعات و محافل عمومی است.

وی با اعلام ممنوعیت برپایی تجمعات مردمی که سلامت عمومی مردم را در محرز تهدیدقرار دهند، بیان کرد: با کسانی که با برگزاری مراسم، شرایط تشکیل تجمعات مردمی را فراهم نمایند، برخورد قانونی شده و بدون هیچ اغماضی با بانیان مراسم به دلیل تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نقض پروتکل و قواعد بهداشتی در راستای مصوبات ستاد مبارزه با ویروس کرونای استان و شهرستان می‌شود.

اقبالی با تأکید بر لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تصریح کرد: دادستانی در راستای احیای حقوق عامه و دفاع از امنیت، سلامت و نشاط اجتماعی مردم، عدم رعایت مصوبات و تشکیل اجتماعات را ناقض حقوق عامه مردم در حوزه سلامت می‌داند.

دادستان اشکذر افزود: با همراهی و اهتمام هرچه بیشتر مردم در عدم تشکیل و عدم شرکت در اجتماعات و مراسم‌ها، در مقابله با کرونا می‌توان امیدوار بود.