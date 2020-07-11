شناسایی ۲۰۰ کرونایی درکهگیلویه و بویراحمد/ثبت ۱۰۰ مورد در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدانپناه ظهر شنبه در نشست اضطراری ستاد مقابله با کرونای استان، افزود: از مجموع ۲۰۰ مبتلای جدید به کرونا در استان طی هفته گذشته، ۱۰۰ مورد مربوط شهرستان گچساران است.

وی ابراز داشت: همچنین در آمار ابتلای هفته گذشته، ۴۲ مورد مثبت کرونا در شهرستان بویراحمد و ۳۸ مورد در شهرستان کهگیلویه شناسایی شد.

یزدانپناه با بیان اینکه شهرستان گچساران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، عنوان داشت: بویراحمد و دنا در وضعیت نارنجی، باشت و کهگیلویه در وضعیت زرد و بهمئی و لنده در حالت کم خطر هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: در حوزه بستری مربوط به کرونا، ۵۸ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونا و ۴۵۲ نفر در قرنطینه خانگی داریم.

یزدانپناه گفت: همچنین از ابتدای شیوع کرونا در استان ۳۱ نفر جان خود را از دست دادند که ۲۸ نفر دارای بیماری زمینه‌ای بودند.

وی از ارسال ۱۷ هزار و ۸۰۰ آزمایش به آزمایشگاه‌های هدف خبر داد و بیان کرد: همچنین ۱۵۶۳ نفر بهبود یافته کامل و بالینی مبتلا به کرونا در استان هستند.