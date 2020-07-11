به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا خدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت شیوع کرونا اظهار داشت: آزمون ورودی حوزههای علمیه برادران استان بوشهر چهارشنبه ۲۵ تیر ماه به صورت مجازی برگزار میشود.
وی اضافه کرد: همه داوطلبانی که در سامانه پذیرش حوزههای علمیه ثبت نام کردهاند و حداقل کد ملی و شماره همراه متقاضی در سامانه پذیرش وارد شده میتوانند در این آزمون شرکت کنند و از امتیازات آن برخوردار شوند.
وی بیان کرد: داوطلبان که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و یا به هر دلیل دیگری، موفق به شرکت در آزمون نشوند میتوانند از طریق کمیسیون پذیرش اقدام کنند، بدیهی است در این کمیسیون شایستگیهای لازم علمی و شخصیتی برای ورود به حوزه به عنوان یکی از شاخصههای اصلی در نظر گرفته خواهد شد.
حجت الاسلام خدری گفت: متقاضیان که برخی از شرایط اولیه از جمله معدل کلاسیک و سن را نداشته باشند، نیز میتوانند از طریق کمیسیون پذیرش اقدام نمایند، شرایط پذیرش کمیسیونی در سایت پذیرش اطلاع رسانی میشود.
مدیر حوزه علمیه استان بوشهر با بیان اینکه هر داوطلب لازم است مطابق با آخرین پایه یا مقطع تحصیلی خود در یک گروه از گروههای آزمونی شرکت کند افزود: آزمون هر گروه در قالب گروه ۱، گروه ۲ و گروه ۳ به صورت درس به درس و مطابق جدول زمانبندی در راهنمای آزمون برگزار خواهد شد و داوطلبان بعد از اتمام هر آزمون تا رسیدن زمان شروع آزمون بعدی باید منتظر بمانند.
وی ادامه داد: در هر عنوان کل سوالات مربوطه به داوطلب نمایش داده شده و به ازای هر سوال ۱۲۰ ثانیه فرصت پاسخ دهی وجود دارد و در صورت تأخیر حداکثر ۱۵ دقیقه بعد از شروع هر آزمون شما مجاز به ورود به آزمون بوده و بعد از گذشت این مدت سامانه اجازه ورود به داوطلبان را نخواهد داد، این مدت ۱۵ دقیقه جز کل زمان آزمون است.
حجت الاسلام خدری با بیان اینکه داوطلبان به گروه، ساعت و عناوین آزمونها توجه داشته و فقط در آزمون اختصاصی گروه تحصیلی خود طبق جدول گروههای تحصیلی شرکت کنند گفت: جهت آمادگی بیشتر یک آزمون آزمایشی در روز شنبه مورخ ۲۱ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد که متقاضیان میتوانند با نام کاربری و کلمه عبور خود از طریق سامانه شخصی، تبلت و یا گوشی همراه خود در این آزمون شرکت کنند.
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