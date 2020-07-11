امکان حذف آزمون جامع دکتری در دانشگاه خوارزمی فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر محمدحسین عبداللهی، معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی چگونگی برگزاری آزمون جامع دکتری در این دانشگاه را تشریح کرد و گفت: همان گونه که از اسمش (آزمون جامع دکتری) برمی آید، اگر آزمون جامع تکرار همان دروسی باشد که دانشجویان گذرانده اند، به نظر نمیاد خیلی منطقی باشد، شاید بعضا به صورت موردی اساتید همانند دروس برخورد کرده و یا سوالات را در آن چارچوب طراحی کنند.

وی ادامه د اد: ولی آزمون جامع دکتری در واقع پایان دوره آموزشی است که باید یک نگاه جامعی نسبت مطالب، نه فقط در دوره آموزشی دکتری، بلکه به کل مطالب در کل مقاطع داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی افزود: با سوالاتی که استنباطی است سعی می شود دراین آزمون، وضعیت دانشجو را با توجه به پایه های اطلاعاتی که می خواهد وارد دوره پژوهشی شود سنجیده شود، شاید عناوین شبیه عناوینی باشد که دانشجویان طی کرده اند ولی الزاما به این معنی نیست همان سوالات باشد.

وی ادامه داد: لذا در آیین نامه نیز تصریح شده است که آزمون جامع دکتری یک آزمون مستقل است و در دو بخش شفاهی و کتبی ارائه شده و اطلاعات فرد در حد جامع سنجیده می شود.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: آزمون جامع دکتری دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت ماه و یا آبان ماه برگزار می شود که به دلیل شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد، تا شرایط مناسب شود و این آزمون به صورت حضوری برگزار می شود.

عبداللهی ادامه داد: دستورالعملی دراین خصوص تدوین شده است حتی پیش بینی شده آزمون زبان قبل از این آزمون برگزار شود، همچنین به فرم نظر سنجی و خود اظهاری دانشجویان نیز بسنده نمی شود دانشجویان باید از مرکز درمانی دانشگاه گواهی اخذ کنند.

عبداللهی افزود: حتی پیش بینی شده دانشجویانی که از استان های دیگر برای شرکت دراین آزمون می آیند و نگران هایی دارند می توانند درخواست خود را به استاد راهنما ارائه کنند با تایید استاد، گروه و دانشکده، می توانند در نوبت بعدی آزمون جامع شرکت کنند که البته همه منوط به تایید استاد راهنما گروه و دانشکده است.

وی ادامه داد: برگزاری این آزمون برای ۳ روز متمرکز برنامه ریزی شده است.

به گزارش مهر، براساس تصمیم شورای آموزشی دانشگاه خوارزمی آزمون جامع کتبی دانشجویان دکتری تمام دانشکده های این دانشگاه در تاریخ های ۳۰ تیر تا ۱ مرداد ماه ۹۹ به صورت حضوری برگزار می شود.