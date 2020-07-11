سبک زندگی اسلامی عامل تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین پیش از ظهر شنبه به مناسبت سالروز عفاف و حجاب با موضوع بررسی راهکارهای ارتقا حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی با حضور سرهنگ بیگلری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مریم بیدخام مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و سایر متولیان عفاف و حجاب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

مریم بیدخام در این جلسه با بیان اینکه باید عفاف و حجاب به طور دقیق آسیب شناسی شود که چرا بعد از چهل سال همچنان موضوع حجاب جز دغدغه‌ها است، افزود: فضای مجازی در سال‌های اخیر در بین نسل جوان جامعه ما جایگاه قابل توجهی پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عفاف و حجاب موضوع یک روز و یک هفته نیست بلکه هر روز، روز حجاب و عفاف است، گفت: با توجه به اینکه نسل امروز ما نسل پرسشگر و نقاد است باید برنامه‌ها و پاسخ‌های ما اقناعی باشد چرا که برخوردهای سلبی جواب نمی‌دهد.

بیدخام تاکید کرد: باید موضوع فرهنگ عفاف و حجاب در تمام لایه‌های خانواده نهادینه شود تا جامعه از تندباد تهاجم فرهنگی در امان بماند.

وی خاطرنشان کرد: نباید نوک پیکان حجاب و عفاف صرفاً به سمت بانوان باشد چرا که موضوع عفاف و حجاب محدود به چادر و روسری نمی‌شود و این موضوع دامنه‌ی گسترده‌ای دارد.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین تصریح کرد: فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار غنی است و حفظ فرهنگ حجاب و عفاف نیازمند حرکتی پویا و هدف مند است.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی در زمینه عفاف و حجاب نیازمند آموزش مؤثر است، افزود: عفاف و حجاب هیچ محدودیتی ایجاد نمی‌کند و گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب و موفقیت‌های بانوان در عرصه‌های مختلف نشان داده با رعایت حجاب نیز می‌توان در سطح بین المللی قله‌های افتخار را کسب کرد.

بیدخام به آمار تکان‌دهنده مصرف لوازم آرایشی در ایران و عمل‌های زیبایی اشاره کرد و گفت: باید عفاف و حجاب از طریق پژوهش‌های دقیق بررسی و راهکارها و روش‌های اقناعی مورد توجه قرار گیرد.

وی، استفاده از تشکل‌های مردم نهاد را یکی از راهکارهای مهم در زمینه نهادینه سازی عفاف و حجاب دانست و خاطرنشان کرد: دولت به تنهایی نمی‌تواند با بخشنامه و الزام موفق باشد بلکه همه دستگاه‌های متولی باید نسبت به وظایف و مأموریت‌های خود بدرستی اقدام کنند.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین افزود: ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی می‌تواند بنیان‌های خانواده‌ها را مستحکم کند و طلاق را کاهش دهد.