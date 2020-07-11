۶۳۸ مددجوی بهزیستی استان سمنان شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان ضمن بیان اینکه سال گذشته ۶۳۸ مددجوی بهزیستی استان شاغل شدند، ابراز داشت: این میزان اشتغال از طریق خویش‌فرما یعنی راه‌اندازی کسب‌وکار یا خدمت گرفتن از سوی کارفرما ایجادشده است.

وی بابیان اینکه متقاضی تسهیلات اشتغال برای مشاغل خانگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان و به‌منظور کسب‌وکار آزاد از طریق کارفرما ۵۰ میلیون تومان با کارمزد چهار درصد است، افزود: اگر کارفرمایی معلولان را به خدمت گیرد بخشی از حق بیمه افراد را بهزیستی متقبل خواهد شد تا کارفرمایان نسبت به اشتغال این افراد ترغیب شوند.

وجود یک هزار زن سرپرست خانوار در استان سمنان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان بابیان اینکه ۲۸ هزار و ۳۲۱ نفر مددجو از خدمات اداره کل بهزیستی بهره‌مند هستند، ابراز داشت: از این تعداد ۹ هزار و ۳۹۷ نفر مستمری‌بگیر و یک هزار و ۶۷ نفر زنان سرپرست خانوار بیمه‌شده شهری و روستایی را شامل می‌شود.

ایزد پور ضمن بیان اینکه ۳۲۱ هزار و ۶۵۱ نفر از خدمات حوزه اجتماعی، توان‌بخشی، پیشگیری‌ها و مشارکت‌ها استفاده می‌کنند، تصریح کرد: سال گذشته شش هزار و ۱۱۲ نفر از مراکز فوریت‌های اجتماعی، دو هزار و ۹۲ نفر از خدمات توان‌بخشی، ۹۵۶ نفر از خدمات مراکز روزانه، حرفه‌آموزی و کارگاه‌های تولیدی و حمایتی بهره‌مند شدند.

وی ضمن بیان اینکه در راستای کاهش معلولیت برنامه‌های آگاه‌سازی به ۱۰ هزار و ۷۷ نفر ارائه شد، افزود: سال گذشته شش هزار و ۹۰۲ نفر غربال‌گری شنوایی و ۲۴ هزار و ۲۸ نفر غربال‌گری تنبلی چشم شدند و همچنین تعداد یک هزار و ۸۵۰ نفر از مشاوره‌های ژنتیک بهره‌مند شدند.

ارائه خدمات به ۵ هزار معتاد استان سمنان

مدیرکل بهزیستی سمنان بابیان اینکه ۱۳۸ مهدکودک تحت حمایت این سازمان در استان فعال است، ابراز داشت: شش هزار و ۷۴۹ کودک بین شش‌ماهه تا شش‌ساله در این مهدکودک‌ها مورد آموزش قرار گرفتند که باید گفت با توجه به کرونا و تعطیلی مهدها پویش حمایت از این مراکز راه‌اندازی و صاحب‌خانه‌ها اجاره خود را در پیک شیوع کرونا بخشیدند.

ایزد پور بابیان اینکه در راستای درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد به پنج هزار و ۲۸۹ نفر خدمات مشاوره و درمان ارائه‌شده است، تصریح کرد: در این راستا برنامه‌های پیشگیری اجتماع‌محور نیز طی سنوات اخیر راه‌اندازی و ۱۶۵ هزار و ۶۹۹ نفر از آن بهره‌مند شدند.

وی بابیان اینکه ۱۱ مرکز ترک اعتیاد غیردولتی در سطح استان سمنان فعال است، افزود: خدمات مراکز سرپایی درمان اعتیاد، مراکز اقامتی میان‌مدت درمان اعتیاد، کاهش آسیب (DIC)، مراکز سرپناه یا شبانه، اشتغال، تبصره دو ماده ۱۶ و کنترل و پیشگیری از ایدز به این تعداد معتاد مذکور ارائه می‌شود.



به گزارش خبرنگار مهر، هفته بهزیستی از ۲۱ تا ۲۷ تیرماه مصادف با چهلمین سالگرد تأسیس بهزیستی به همت شهید فیاض‌بخش است و شعار هفته بهزیستی در سال ۹۹ شفافیت، تحول خدمت و ارتقا سلامت اجتماعی در خانواده نام‌گذاری شده است.