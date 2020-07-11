گلایه از کم کاری نهادهای اجرایی در فرهنگسازی برای حجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین نوری صبح شنبه در همایش عفاف و حجاب که در سالن ولایت سپاه حضرت عباس استان اردبیل برگزار شد حجاب و عفاف را یادگار خون حضرت زهرا (س) معرفی کرد و گفت: در صیانت از حجاب و عفاف بزرگان دین سختی‌های بسیاری را متحمل شده اند که از آن جمله می‌توان به دست‌های بسته حضرت زینب (س) و سخنرانی آن بزرگوار در بین یزیدیان با رعایت کامل حجاب اشاره کرد.

وی افزود: مسئله حجاب به سه شاخصه اصلی با عناوین حجاب پوششی، حجاب گفتاری و حجاب در رفتار تقسیم می‌شود که رعایت هر سه شاخصه در جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل ادامه داد: حجاب پوششی که مصادیق آن به صورت کامل در قرآن و روایات آمده است، اهمیت حجاب در ادیان مختلف را می‌توان طبق این آیات و داستان‌های قرآنی به دست آمده از زندگی حضرت مریم و سایر بزرگان دین به وضوح فهمید.

حجت الاسلام نوری در تشریح حجاب گفتاری بیان کرد: در حجاب گفتاری بانوان باید بر روی صحبت خود با نامحرمان دقت بیشتری داشته باشند چرا گفتار یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های مهم حجاب است.

وی کتاب شهید مطهری را جزو منابع مفید در زمینه حجاب رفتاری عنوان کرد و افزود: شهید مطهری حجاب رفتاری را در این کتاب کاملاً توضیح داده و نیاز است که تمام جامعه از مطالب ارزشمند این کتاب در راستای اشاعه حجاب و عفاف در جامعه بهره مند گردند.

صدا و سیما با تولیدات ضعیف به فرهنگ عفاف و حجاب خیانت می‌کند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل از اهمیت حجاب در حفظ کرامت بانوان سخن گفت و بیان کرد: با توجه به اینکه پروردگار متعال برای حفاظت از درّ گرانبها آن را در درون صدفی جای داده لذا بانوان نیز گوهر وجود خود را باید با رعایت حجاب و عفاف از تیررس نامحرمان محافظت کنند.

حجت الاسلام نوری از عملکرد صدا و سیما در رابطه با ترویج بی حجابی گلایه کرده و گفت: صدا و سیما با تولیدات ضعیف به فرهنگ عفاف و حجاب خیانت می‌کند که باید این معضل مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی افزود: صدا و سیما با ارزش گذاری بر افراد بی حجاب و معرفی آنان به عنوان شخص موفق در فیلم‌ها و در مقابل آن با معرفی افراد محجبه و چادری در نقش گدا و فرد ضعیف به صورت غیر مستقیم ذهنیت موفقیت در گرو بی حجابی را در افکار جوانان پرورش می‌دهد که این رویه نتایج نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

شهدای ما برای حفظ مرزها شهید نشدند بلکه برای صیانت از امانت حضرت زهرا (س) (حجاب و عفاف) به شهادت رسیدند

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل از تولیدات نامناسب سینماهای خانگی اظهار تأسف کرد و گفت: سینماهای خانگی با تولید آثاری شبیه فیلم‌های خارجی در اشاعه بی بند و باری و بد حجابی بی تأثیر نیستند و بر رشد بی حجابی در جامعه دامن می‌زنند.

حجت الاسلام نوری حفاظت از حجاب را وظیفه ادارات و دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم دانست و افزود: شهدای ما تنها برای حفظ مرزها شهید نشدند بلکه برای صیانت از امانت حضرت زهرا (س) (حجاب و عفاف) به شهادت رسیدند و حکومت وظیفه سنگینی در برابر عفاف و حجاب دارد چرا که شهدا فدای حفظ حجاب و عفاف شدند.

وی از کم کاری نهادهای اجرایی در راستای صیانت و فرهنگسازی مسئله حجاب گلایه کرد و اظهار داشت: در بحث عفاف و حجاب تنها سپاه و بسیج مسئولیت ندارند بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً دستگاه‌های فرهنگی وظیفه اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب را برعهده دارند و بدون هم افزایی ارگان‌های دولتی و خصوصی و مشارکت مردم نمی‌توانیم حجاب را به معنی واقعی کلمه در جامعه نهادینه کنیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان اردبیل به اثرات فردی، خانوادگی و اجتماعی حجاب اشاره کرده و بیان کرد: رعایت حجاب در بحث فردی منجر به امنیت روانی، در بعد خانوادگی موجب استحکام بنیان خانواده و در مسئله اجتماعی باعث کاهش آسیب‌ها در جامعه خواهد شد.