دانشگاهیان باید با شرایط جدید دانشگاه ها خود را تطبیق دهند

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در نشست (مجازی) با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که در وزارت علوم برگزار شد گفت: جامعه دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها باید عادت های جدید در سبک زندگی دانشگاهی به وجود آورند.

وی ادامه داد: جامعه دانشگاهی باید با شرایط جدید دانشگاه ها خود را تطبیق دهند ما نیز سعی می کنیم زیرساخت های مورد نیاز را فراهم کنیم.

وزیر علوم ادامه داد: باید تاب آوری درون آموزشی را بالا ببریم و از بخش های مختلف نباید غفلت کنیم، امروز در حوزه آموزشی نشست تخصصی ویژه برگزار می شود در حوزه های دیگر مانند حوزه پژوهشی نیز باید این نشست ها برگزار شود.

به گزارش مهر ،با توجه به شیوع ویروس کرونا، دانشجویان ترم گذشته را در برخی دانشگاه‌ها مجازی و برخی حضوری گذراندند و امروز آخرین تصمیمات برای سال تحصیلی جدید گرفته می‌شود.

در این نشست مجازی، ۱۲۰ رئیس دانشگاه از سراسر کشور و معاونان وزارتخانه نیز حضور دارند.

بر اساس آخرین تصمیمات، قرار است نحوه آموزش در سال تحصیلی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰، نحوه برگزاری آزمون‌ها، نحوه برگزاری دفاع دانشجویان از پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی آن‌ها نیز مشخص شود.