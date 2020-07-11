سفیدترین رنگ دنیا با قابلیت خنک کنندگی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان معتقدند استفاده از رنگ سفید منعکس کننده نور روی نمای ساختمان ها، آنها را خنک نگه می دارد.

درهمین راستا گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس(UCLA)، نوعی رنگ بسیار سفید تولید کرده اند که تقریبا تمام نور خورشید را منعکس می کند.

البته پژوهشگران در این زمینه تحقیقاتی انجام داده اند. این در حالی است که بهترین رنگ های سفید موجود در بازار فقط ۸۵ درصد از نور خورشید را منعکس و بقیه را جذب می کنند.

مهمترین ماده ای که در رنگ های سفید خنک کننده فعلی به کار می رود، اکسید تیتانیوم است. این ماده در منعکس کردن بخش اعظم نور مادون قرمز طیف کوتاه و قابل مشاهده، بسیار تاثیرگذار است. اما یکی از معایب آن جذب نور مافوق بنفش و بنفش است.

محققان دانشگاه کالیفرنیا در پژوهش خود نوعی رنگدانه به نام باریت را همراه تفلون( یا پلی تترافلوئورواتیلن) جایگزین اکسید تیتانیوم کردند. باریت در حقیقت سولفات باریم طبیعی است که ترکیبات آن در رنگسازی کاربرد دارد.

همچنین محققان تعداد پلیمرهای پیوند دهنده در رنگ را کاهش دادند. این نوع پلیمرها به طور معمول گرما را جذب می کنند.

این تغییرات سبب شد رنگ سفید به دست آمده قابلیت های خنک کنندگی بهتری داشته باشد. آزمایش ها نشان داد این رنگ ۹۸ درصد از اشعه های خورشید را منعکس می کند.

این نوع ماده می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه های تهویه ساختمان ها داشته باشد. تحقیق مذکور در ژورنال «جول»(Joule)منتشر شده است.