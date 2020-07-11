روایتی شیرین در عصر کرونا/ ازدواجی که چتر ایتام شد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: از دیرباز دسترنج تلاش و زحمت شان را ذره ذره پس انداز کرده بودند تا در اسفند ماه ۹۸ آغاز بهاری داشته باشند و با لبخندهایی سراسر امید، شادی شان را از طریق برگزاری مراسم عروسی با صدها ها نفر تقسیم کنند.

آرزوهای زیادی داشتند و برنامه ریزی های مفصلی انجام داده بودند. بهمن ماه سال ۹۸ بود که پای مهمان خارجی به کشور باز شد و همزمان با دیگر استان‌ها به خراسان جنوبی قدم گذاشت.

شیوع بیماری کرونا و درگیر شدن افراد زیادی از هم استانی‌ها با این ویروس باعث به تعویق افتادن مراسم عروسی این دو کبوتر شد. فعالیت کرونا لحظه به لحظه فرصت یکی شدن را از عروس و داماد گرفت تا اینکه این دو زوج تصمیمی دیگر برای شروع زندگی انتخاب کردند.

عاشقانه‌هایی برای ایتام

اینها روایت عماد امیری و فریبا جلیلی دو داوطلب هلال احمر خراسان جنوبی بوده که سابقه سال‌ها فعالیت در این جمعیت نه تنها عملکردشان را به انسانیت پیوند داده بلکه روح شان را ایثارگونه پرورش داده است.

این دو داوطلب جوان نوزدهم تیرماه در تصمیمی عاقلانه بدون برگزاری هیچ گونه مراسمی زندگی مشترک شان را آغاز کردند و با اهدای بخشی از هزینه‌های ازدواج به ایتام خانه افق روشن، عاشقانه‌هایشان را برای این قشر سرودند.

این دو زوج جوان به خوبی ثابت کردند که حتی در سخت‌ترین شرایط هم راه برای ترسیم زندگی روشن باز است تنها باید عاقل بود و عاشقانه قدم در مسیر دلدادگی گذاشت.

اگرچه دنیای مشترک را در سکوت و بدون حضور حتی یک مهمان آغاز کردند اما اهداف والایشان نه تنها از خطر ابتلای جمعی از شهروندان به کرونا جلوگیری کرد بلکه گام خیرشان باعث شد تا کبوتر خوشبختی بر بام خانه آرزوهایشان لانه سازی کند.

دقایقی را پای صحبت‌های عروس و داماد داوطلب هلال احمر می‌نشینیم تا عاشقانه‌هایشان را برایمان مشق کنند باشد که الگویی برای دیگر جوانان قرار گیرند.

آغازی ساده برای زندگی مشترک

عماد امیری با اشاره به اهدافش در راستای برگزاری مراسمی ساده بیان کرد: فرهنگ سازی و ترغیب مردم نسبت به در خانه ماندن از جمله اهدافمان بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از جوانان آرزو دارند مراسم بگیرند اما کرونا اجازه نمی‌دهد، افزود: می‌خواهیم به جوانان بگوییم می‌توان اینگونه هم مراسم گرفت و شاد بود.

امیری با اشاره به اهدای بخشی از هزینه‌های ازدواج به ایتام بیان کرد: تلاش کردیم با این اقدام شادی مان را با فرزندان یتیم تقسیم کنیم.

وی با اشاره به روند مراسم بیان کرد: ماشین را گل آرایی کرده و همراه با عروس بعد از اهدای کیک و هدیه مان به موسسه خیریه، راهی منزل شده و زندگی مشترک مان را آغاز کردیم.

امیری خطاب به جوانان بیان کرد: شادی تنها به معنی شاد بودن خودمان نیست بلکه باید به فکر سلامت و نشاط جامعه هم باشیم بنابراین در شرایط کنونی باید کاری کنیم که قشر پرستار و مردم هم در شادی مان شریک باشند.

سلامت مردم اولویت است

فریبا جلالی هم در این خصوص بیان کرد: من و همسرم هر دو داوطلب هلال احمر هستیم بنابراین سلامت مردم در هر صحنه زندگی از اولویت‌هایمان است.

وی با بیان اینکه اگرچه برگزاری مراسم عروسی آرزوی هر جوانی است اما باید متناسب با زمان باشد، اظهار کرد: وجود کرونا در شرایط کنونی به صلاح مهمان و عروس و داماد نیست پس چه بهتر که ساده برگزار شود.

جلالی با بیان اینکه زوج‌های جوان می‌توانند در شرایط بهتر سالگرد ازدواج را با جشنی بزرگ برگزار کنند، افزود: در حال حاضر برگزاری محفل عروسی راه را برای شیوع هر چه بیشتر بیماری کرونا باز می‌کند.

وی با اشاره به اهدای بخشی از هزینه برگزاری مراسم به ایتام بیان کرد: امید است این اقدام کوچک دعای خیری برای زندگی مان باشد.