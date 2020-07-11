به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل همایش‌های بین اللملی روزبه زنجان، گفت: سازمان بهزیستی کشور از مهمترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می‌کند.

وی اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان‌های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می‌کردند، آغاز به کار کرد.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با اشاره به شیوع کرونا، گفت: در این راستا تهمیدات ویژه برای جامعه هدف اندیشیده شد و تاکنون مورد و مشکلی در این خصوص به وجود نیامده است.

محمدی قیداری با آغاز شیوع کرونا تهیه و توزیع وسایل بهداشتی و ضدعفونی کننده برای مراکز تحت پوشش و کمک های هزینه‌های کارکنان حدود یک میلیارد تومان به این امر اختصاص یافت و علاوه بر آن مباحث آموزشی در بین کارمندان و گروه‌های هدف در مراکز شبانه روزی نیز مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، با اشاره به اینکه معلولان نیز به دلیل ضعف ایمنی بدن بیش از دیگران در معرض ابتلای این بیماری قرار دارند، افزود: با کمک های انجام گرفته، اطلاع رسانی دقیق، نظارت ها و مراقبت های شدید در مراکز تحت پوشش این اداره کل موجب شده مورد کرونایی گزارش نشود که این روند همچنان ادامه دارد.

محمدی قیدا ری با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان زنجان با پنج معاونت در جهت خدمت به جامعه هدف فعالیت می‌کند، گفت: ۱۵ درصد جمعیت استان زنجان معادل بیش از ۸۵۰ هزار و ۵۵ نفر تحت پوشش بهزیستی استان هستند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان از حمایت بیش از ۸۰ هزار مددجو خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۸ هزار و ۴۳۶ مستمری‌بگیر و ۲۲ هزار معلول نیز از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند.

محمدی قیداری با بیان اینکه در حوزه معاونت پیشگیری نیز بیش از ۷ هزار نفر در مراکز زیر نظر بهزیستی پذیرش شد، افزود: این معاونت وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مشاوره‌های روانشناختی را به عهده دارد.

وی با بیان اینکه ۱۵ واحد مسکونی مددجویی در استان زنجان افتتاح شده است، ادامه داد: افتتاح مراکز جامع درمانی نیز از دیگر اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه با همکاری دادگستری و شهرداری به جمع‌آوری ۳۰۰ معتاد متجاهر در استان اقدام شده است، گفت: ۲۴ مرکز اعتیاد در استان فعال است که بیش از ۹ هزار نفر از آن استفاده کرده‌اند.

محمدی قیداری با اشاره به اینکه بحث افتتاح سامانه نظارتی دیده‎بان در سراسر کشور و رونمایی از خط تلفن ۱۴۸۲ نیز از دیگر برنامه‎های هفته بهزیستی است، بیان کرد: در هفته بهزیستی ۱۵ واحد مسکونی مددجویی، ۱۳ طرح خود اشتغالی، ساختمان اداری طارم، مراکز مثبت زندگی، مرکز غیرانتفاعی cbr و مرکز مشاوره خانواده افتتاح می‌شود.

وی گفت: در استان بیش از ۱۸ هزار و ۴۳۶ خانواده معادل ۶۵ درصد مستمری بگیر سازمان بهزیستی استان می‌باشند و مابقی افراد تحت پوشش هم از سایر خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، تصریح کرد: در مجموع بیش از ۲۸ هزار و ۶۷۹ خانواده زنجان ی تحت پوشش بهزبستی استان بوده و از خدمات استفاده می‌کنند.

محمدی قیداری افزود: در حوزه توانبخشی در ۲۲ هزار و ۱۹۰ معلول ثبت شده در استان زنجان وجود دارد که برای ۲۱ هزار و ۶۲۱ معلول پرونده تشکیل شده است.