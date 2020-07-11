۱۰ هزار و ۹۷ مترمربع از اراضی ملی شمال غرب پایتخت رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقایی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای یک فقره حکم قطعیت یافته قضائی، ۱۰ هزار و ۹۷ مترمربع از اراضی ملی پلاک کشارسفلی منطقه کن واقع در شمال غرب پایتخت رفع تصرف و به دولت بازگردانده شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران رضا آقایی بابیان این مطلب افزود: این حکم قضائی با حضور عوامل یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی و همکاری دستگاه‌های ذی ربط همچون اداره گاز، اورژانس و عوامل حریم شهرداری منطقه ۲۲ از ید متصرف خارج و تمامی بناهای ایجادشده مورد تخریب قرار گرفت.

وی اظهار داشت: منابع طبیعی به عنوان سرمایه ملی متعلق به همه نسل‌ها است و بر این اساس حفظ و حراست از آن مشارکت همگانی بویژه نهادها و سازمان‌های مرتبط را می‌طلبد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران با بیان اینکه جنگل‌ها و مراتع از مواهب الهی به شمار می آیند خاطرنشان کرد: با توجه به نقش مهم این منابع ارزشمند در طبیعت بویژه زندگی انسان‌ها، توسعه و احیای این سرمایه‌های الهی و حفاظت از آنها شکوفایی جامعه را به همراه داشته و هرچه در این عرصه بیشتر بکوشیم زندگی سالم‌تر، مفیدتر و ثمربخش‌تری خواهیم داشت.

آقایی تصریح کرد: با توجه به گرمی هوا، بوستان‌های جنگلی و اراضی مرتعی در معرض خطر آتش سوزی قرار دارند که برای حفاظت از این عرصه‌ها در مقابل آتش سوزی لازم است که مسافران و گردشگران یکسری نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی ادامه داد: شهروندان و گردشگران هنگام مراجعه به بوستان‌های جنگلی و عرصه‌های طبیعی از روشن کردن آتش به جد خودداری کرده و حتماً در مکان‌هایی که برای پخت و پز در نظر گرفته شده استفاده کنند و از رها کردن ته سیگار و اجسام شیشه‌ای پرهیز کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران از عموم مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف و آتش سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی مراتب را فوراً از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.