بازگشت مربی و بازیکن خارجی ذوب آهن به اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه «میودراگ رادولوویچ» سرمربی مونته نگرویی تیم فوتبال ذوب آهن اعلام کرد دیگر حاضر به بازگشت به ایران و ادامه کار با این تیم نیست، ابهاماتی پیرامون ادامه کار «دارکو بیدوف» و «میلیچ چرچیچ» بازیکن و مربی صربستانی ذوب آهن ایجاد شد.

میلیچ و دارکو در سه بازی گذشته ذوب آهن بعد از شروع مجدد لیگ برتر غیبت داشتند ولی در نهایت تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند.

احمد جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب آهن در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: این بازیکن و مربی خارجی ذوب آهن امروز به اصفهان آمده اند و قرار است در تمرینات این تیم تا پایان فصل حضور داشته باشند.

در حال حاضر هدایت تیم ذوب آهن بر عهده لوکا بوناچیچ است.