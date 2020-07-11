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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۳

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین:

تاثیرگذاری در برنامه های حجاب و عفاف نیازمند خلاقیت است

تاثیرگذاری در برنامه های حجاب و عفاف نیازمند خلاقیت است

قزوین- مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: داشتن خلاقیت در برنامه های مربوط به حجاب و عفاف می تواند تاثیر بیشتری در نسل جوان برای اصلاح رفتاری داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین ظهر شنبه با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی با حضور سرهنگ بیگلری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی قزوین، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مریم بیدخام مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و سایر متولیان عفاف و حجاب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

صدیقه ربیعی در این نشست با تاکید بر اینکه حجاب یک اصل عمومی است گفت: حجاب و عفاف ریشه در قرآن و تاریخ دارد و پوشش مورد توجه ایرانیان و یک ارزش بوده اما اسلام حجاب و عفاف را به کامل‌ترین وضعیت ارتقا بخشید و به انسان‌ها جدا از جنسیت بها و ارزش داد.

وی بیان کرد: حجاب در واقع به عنوان سپر بانوان قلمداد می‌شود و رعایت حجاب مانع لغزش‌ها و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

ربیعی تصریح کرد: اسلام به درستی روابط بین مرد و زن را تنظیم و تاکید کرده مردان و زنان ظاهر حجاب و عفاف را رعایت کنند تا به پاکدامنی درونی برسند.

وی یادآور شد: نقش مادران به عنوان مربیان اصلی در تربیت و پرورش نسل آینده اهمیت زیادی دارد و این فرهنگ سازی می‌تواند در ابعاد خانوادگی فردی و اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد.

ربیعی افزود: برنامه‌های عفاف و حجاب اگر بر اساس محورهای کاربردی باشد می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده و به کاهش چالش‌ها کمک کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: یکی از آسیب‌های فعالیت‌های عفاف و حجاب، برنامه محور نبودن امور بوده که اگر این نقیصه برطرف شود به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.

وی خلاقیت در برنامه عفاف و حجاب را مهم دانست و یادآور شد: باید برنامه‌های حجاب و عفاف در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد زیرا امروز نسل ما در برابر جنگ نرم دشمن در حوزه‌های مختلف از جمله عفاف و حجاب قرار گرفته و اگر بخواهیم توطئه دشمنان را خنثی کنیم باید جلوتر از دشمنان برنامه مبتکران داشته باشیم.

ربیعی افزود: برنامه‌های عفاف و حجاب باید در بخش‌های تعمیق، ترویج، گسترش و حفظ و صیانت از باورهای نسل امروز و جوانان و نوجوانان مؤثر باشد.

کد مطلب 4970935

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