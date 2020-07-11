تاثیرگذاری در برنامه های حجاب و عفاف نیازمند خلاقیت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین ظهر شنبه با موضوع بررسی راهکارهای ارتقای حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی با حضور سرهنگ بیگلری جانشین فرماندهی نیروی انتظامی قزوین، فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، مریم بیدخام مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین و سایر متولیان عفاف و حجاب در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.

صدیقه ربیعی در این نشست با تاکید بر اینکه حجاب یک اصل عمومی است گفت: حجاب و عفاف ریشه در قرآن و تاریخ دارد و پوشش مورد توجه ایرانیان و یک ارزش بوده اما اسلام حجاب و عفاف را به کامل‌ترین وضعیت ارتقا بخشید و به انسان‌ها جدا از جنسیت بها و ارزش داد.

وی بیان کرد: حجاب در واقع به عنوان سپر بانوان قلمداد می‌شود و رعایت حجاب مانع لغزش‌ها و آسیب‌های اجتماعی خواهد شد.

ربیعی تصریح کرد: اسلام به درستی روابط بین مرد و زن را تنظیم و تاکید کرده مردان و زنان ظاهر حجاب و عفاف را رعایت کنند تا به پاکدامنی درونی برسند.

وی یادآور شد: نقش مادران به عنوان مربیان اصلی در تربیت و پرورش نسل آینده اهمیت زیادی دارد و این فرهنگ سازی می‌تواند در ابعاد خانوادگی فردی و اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد.

ربیعی افزود: برنامه‌های عفاف و حجاب اگر بر اساس محورهای کاربردی باشد می‌تواند از آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کرده و به کاهش چالش‌ها کمک کند.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: یکی از آسیب‌های فعالیت‌های عفاف و حجاب، برنامه محور نبودن امور بوده که اگر این نقیصه برطرف شود به دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.

وی خلاقیت در برنامه عفاف و حجاب را مهم دانست و یادآور شد: باید برنامه‌های حجاب و عفاف در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد زیرا امروز نسل ما در برابر جنگ نرم دشمن در حوزه‌های مختلف از جمله عفاف و حجاب قرار گرفته و اگر بخواهیم توطئه دشمنان را خنثی کنیم باید جلوتر از دشمنان برنامه مبتکران داشته باشیم.

ربیعی افزود: برنامه‌های عفاف و حجاب باید در بخش‌های تعمیق، ترویج، گسترش و حفظ و صیانت از باورهای نسل امروز و جوانان و نوجوانان مؤثر باشد.