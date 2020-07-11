دستگیری متخلفان زیست محیطی در رومشکان و کشف ۴ قبضه اسلحه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی امروز شنبه در سخنانی گفت: نیروهای یگان حفاظت اداره محیط زیست رومشکان در هفته گذشته با گشت و کنترل در سطح حوزه استحفاظی جهت جلوگیری از تخلفات زیست محیطی، چهار نفر متخلف را که اقدام به شکار غیر مجاز دو قطعه کبک وحشی، یک قطعه کبوتر چاهی، یک قطعه تیهو و یک حلقه کور مار کرده بودند را دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: از این متخلفین چهار قبضه اسلحه شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رومشکان افزود: پرونده این متخلفین پس از بازجویی مقدماتی جهت سیر مراحل قضائی به دادگستری ارجاع و ادوات کشف شده از آنها تا صدور رأی قطعی به صورت امانی زیر نظر سازمان نگهداری می‌شود.

احمدی از دوست داران محیط زیست تقاضا کرد که هرگونه تخلف زیست محیطی را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.