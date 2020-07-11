افتتاح ۱۲پروژه اشتغالزایی درگلستان/۸۰خانواده معلول صاحب خانه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: در چهلمین سالگرد راه اندازی بهزیستی هستیم و برنامه هایی را برای هفته بهزیستی در نظر گرفتیم.

وی با بیان این که شعار امسال ما شفافیت، تحول در خدمات و ارتقاء سلامت اجتماعی در خانواده است، افزود: نشست با انجمن ها، مراکز، اصحاب رسانه، فرزندان تحت سرپرستی و غیره از برنامه های هفته بهزیستی است.

غفاری ادامه داد: افتتاح ۸۰ واحد مسکونی معلولان، افتتاح ۴۵۰ واحد سیل زده، افتتاح گروه همیار زنان، افتتاح مرکز توانبخشی اختلال بلع در گرگان، افتتاح خانه های کوچک توانبخشی، افتتاح ایستگاه کاهش آسیب در گرگان، افتتاح مجتمع آسایش در علی آبادکتول، افتتاح ۱۲ پروژه اشتغال زایی با اشتغال ۴۵ نفر، راه اندازی پنج مرکز مشاوره در گرگان، علی آباد و گنبدکاووس و راه اندازی دو ساختمان اداری در آق قلا و آزادشهر از دیگر برنامه های ما است.

وی اضافه کرد: همچنین مرکز جامع توانبخشی در آزادشهر در این هفته با اعتبار دو میلیارد تومان شروع به ساخت کرده و در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

غفاری گفت: سال گذشته ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به ۵۲۲ نفر پرداخت و هزار و ۷۰ شغل ایجاد شد.