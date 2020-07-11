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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۸

به دلیل همزمانی با آزمون فلوشیپ؛

زمان برگزاری سه آزمون دندانپزشکی و داروسازی تغییر کرد

زمان برگزاری سه آزمون دندانپزشکی و داروسازی تغییر کرد

زمان آزمون های «ملی دانش آموختگان دندانپزشکی»، «ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی» و «ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی» تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: زمان برگزاری آزمون های «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی تغییر کرد.

این تغییر به دلیل همزمانی با آزمون فلوشیپ پزشکی صورت گرفته است.

به این ترتیب این آزمون ها که قرار بود همزمان در پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شود به روز جمعه ۱۰ مرداد ۹۹ موکول شد.

کد مطلب 4970964

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