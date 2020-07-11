زمان برگزاری سه آزمون دندانپزشکی و داروسازی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرد: زمان برگزاری آزمون های «سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور»، «نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور» و «هفتمین دوره آزمون ارتقای دانشآموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی تغییر کرد.

این تغییر به دلیل همزمانی با آزمون فلوشیپ پزشکی صورت گرفته است.

به این ترتیب این آزمون ها که قرار بود همزمان در پنجشنبه ۹ مرداد برگزار شود به روز جمعه ۱۰ مرداد ۹۹ موکول شد.