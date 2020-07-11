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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۲۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

۱۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

۱۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین خریداری شد

قزوین- ‌رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون ۱۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شده است.

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۳۷ هزار تن بوده معادل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افزود: در راستای پرداخت مطالبات گندمکاران استان نیز تا تاریخ یازدهم تیرماه مبلغ یک هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران استان به حساب آنها واریز شده است.

خمسه گفت: خرید تضمینی گندم در استان همچنان توسط ۲۱ مرکز خرید در سطح استان انجام می‌شود و هیچ مشکلی در زمینه تحویل محصول از کشاورزان وجود ندارد.

به گفته وی با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می‌شود امسال افزون بر ۳۵۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که از این میزان ۲۲۰ هزار تن توسط دولت بصورت تضمینی خریداری خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: هم اکنون در پیک خرید گندم در استان قرار داریم که روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری می‌شود.

کد مطلب 4970969

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