سنجش سلامت ۷۵ هزار نوآموز در بدو ورود به دبستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کورش مودت پیش از ظهر امروز شنبه در حاشیه آئین نمادین افتتاحیه پایگاههای سنجش سلامت خوزستان، بیان کرد: حفظ سلامت اولیا و دانش آموزان مهمترین اولویت پایگاههای سنجش سلامت در سراسر استان است و بر همین اساس رعایت شیوهنامههای بهداشتی در قالب فعالیت پایگاههای تخصصی سلامت به صورت ویژه توسط ستاد سنجش سلامت استان در حال انجام است.
وی به فعالیت ۷۱ پایگاه تخصصی سنجش سلامت در سراسر استان اشاره کرد و افزود: همکاران ما در پایگاههای سنجش سلامت روزانه ۲۰ نفر از نوآموزان را با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی سنجش میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان بر ضرورت رعایت شیوهنامههای بهداشتی در پایگاهها تأکید کرد و گفت: همه تمهیدات برای جلوگیری از شیوع این بیماری در پایگاههای سنجش در نظر گرفته شده است. لذا باید سعی شود عوامل اجرایی پایگاه، نوآموز و خانواده مراجعهکننده نکات احتیاطی را همچون داشتن ماسک و دستکش و رعایت بهداشت فردی مدنظر قرار دهند.
مودت در پایان ضمن اشاره به ضرورت توجه به بازههای زمانی حضور در پایگاههای سنجش، یادآور شد: فرآیند نوبتگیری حضور در پایگاهها از ۵ تیرماه امسال آغاز شده است و این پایگاهها از امروز کار سنجش ۷۵ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان را در سراسر استان آغاز کردند.
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