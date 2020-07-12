به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دل به عشقت مبتلا شد» نوشته محمد آقاسی شامل سفرنامه اربعین، بهتازگی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
نویسنده اینکتاب، در اثر خود سفری را تصویر کرده که بیش از هرچیز نمایشی از تسلیم و شوق و شگفتی موجود در پیادهروی اربعین و کربلاست.
آقاسی در نوشتن اینسفرنامه که مربوط به اربعین سال ۱۳۹۶ است، با دیدی مردمشناسانه به ثبت وقایع پرداخته است. وی سعی کرده گزارشی کوتاه و در عینحال دقیق از رفتارهای اجتماعی و فردی مردم حاضر در این سفر ارائه کند؛ گزارشی که به تعبیر او، نوعی پدیدهشناسی از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی است.
توجه به حاشیههای جذاب کمتر تجربه و دیدهشده ازجمله ویژگیهای متن اینکتاب است. حاشیههایی که نویسنده به آنها توجه دارد، شامل گزارشی از رفتارهای مردمی و نیز اتفاقات اجتماعی است که در حاشیه اینسفر رخ دادهاند و برای او از همان ابتدای سفر و در راه رسیدن به فرودگاه آغاز و تا پایان سفر ادامه پیدا کردهاند.
«دل به عشقت مبتلا شد» سفرنامهای است که بیشتر از هر چیز تاملات و ذهنیتهای یک زائر حضرت امام حسین(ع) در ایام اربعین را که سبقه و علاقهمندیهای فرهنگی و تجربه فعالیت در این زمینه را دارد، در قالب روایتی فلسفی فکری داستانی بازگو میکند.
نویسنده کتاب پیشرو در مقدمه خود بر آن، نوشته است:
سخن گفتن از این سفر، به بیان آوردن تجربهای است که تا خود فرد بدان نرسد بسیاری از موارد را به راحتی نمیتواند قبول کند و لذا از ابتدا این قبیل حرفها به مرحله بیان نمیرسد. اما نمیتوان از تجربیات فرامادی هم نگفت و به راحتی از آن گذشت. سخن از تجربههای معنوی و دینی نیست. سخن از مواردی است چون ایثار و دل گسستن و خصائل انسانی که این روزها کم و کمتر شده و ما هم بدان کمتر پرداختهایم. سخن از زیباییهایی است که میان جماعت انبوهی از انسانها در عصر قحطی انسان و انسانیت رخ عیان نموده و از کنار آن به راحتی عبور کردهایم.
اینکتاب با ۵۴ صفحه و قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.
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