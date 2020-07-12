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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۲

توسط انتشارات نیستان؛

سفرنامه جدیدی از پیاده‌روی اربعین چاپ شد

سفرنامه جدیدی از پیاده‌روی اربعین چاپ شد

کتاب «دل به عشقت مبتلا شد» نوشته محمد آقاسی شامل سفرنامه پیاده‌روی اربعین توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دل به عشقت مبتلا شد» نوشته محمد آقاسی شامل سفرنامه اربعین، به‌تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نویسنده این‌کتاب، در اثر خود سفری را تصویر کرده که بیش از هرچیز نمایشی از تسلیم و شوق و شگفتی موجود در پیاده‌روی اربعین و کربلاست.

آقاسی در نوشتن این‌سفرنامه که مربوط به اربعین سال ۱۳۹۶ است، با دیدی مردم‌شناسانه به ثبت وقایع پرداخته است. وی سعی کرده گزارشی کوتاه و در عین‌حال دقیق از رفتارهای اجتماعی و فردی مردم حاضر در این سفر ارائه کند؛ گزارشی که به تعبیر او، نوعی پدیده‌شناسی از راهپیمایی عظیم اربعین حسینی است.

توجه به حاشیه‌های جذاب کمتر تجربه و دیده‌شده ازجمله ویژگی‌های متن این‌کتاب است. حاشیه‌هایی که نویسنده به آن‌ها توجه دارد، شامل گزارشی از رفتارهای مردمی و نیز اتفاقات اجتماعی است که در حاشیه این‌سفر رخ داده‌اند و برای او از همان ابتدای سفر و در راه رسیدن به فرودگاه آغاز و تا پایان سفر ادامه پیدا کرده‌اند.

«دل به عشقت مبتلا شد» سفرنامه‌ای است که بیشتر از هر چیز تاملات و ذهنیت‌های یک زائر حضرت امام حسین(ع) در ایام اربعین را که سبقه و علاقه‌مندی‌های فرهنگی و تجربه فعالیت در این زمینه را دارد، در قالب روایتی فلسفی فکری داستانی بازگو می‌کند.

نویسنده کتاب پیش‌رو در مقدمه خود بر آن، نوشته است:

سخن گفتن از این سفر، به بیان آوردن تجربه‌ای است که تا خود فرد بدان نرسد بسیاری از موارد را به راحتی نمی‌تواند قبول کند و لذا از ابتدا این قبیل حرف‌ها به مرحله بیان نمی‌رسد. اما نمی‌توان از تجربیات فرامادی هم نگفت و به راحتی از آن گذشت. سخن از تجربه‌های معنوی و دینی نیست. سخن از مواردی است چون ایثار و دل گسستن و خصائل انسانی که این روزها کم و کمتر شده و ما هم بدان کمتر پرداخته‌ایم. سخن از زیبایی‌هایی است که میان جماعت انبوهی از انسان‌ها در عصر قحطی انسان و انسانیت رخ عیان نموده و از کنار آن به راحتی عبور کرده‌ایم.

این‌کتاب با ۵۴ صفحه و قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4970983

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