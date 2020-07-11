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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۵

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

مراسم عزا و عروسی در استان سمنان به زمان دیگری موکول شود

مراسم عزا و عروسی در استان سمنان به زمان دیگری موکول شود

سمنان– رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه مراسم‌ عزا و عروسی در استان باید به زمان دیگری موکول شود، گفت: در راستای جلوگیری از شیوع کرونا تمام مراسم‌های غیرضروری در سمنان لغو می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نوید دانایی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا که به‌صورت ویدئو کنفرانسی با حضور رئیس‌جمهور و استانداران سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: نقش برگزاری مراسم‌های غیرضروری مثل عزا و عروسی در شیوع کرونا بسیار پررنگ است و باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از این مسئله اندیشیده شود.

وی با تأکید بر اینکه مراسم‌ها باید به زمان دیگری موکول شود، افزود: در این برهه زمانی برگزاری مراسم‌های غیرضروری در استان سمنان ممنوع می‌شود و استفاده از ماسک باید در محل‌های پرتجمع در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بابیان اینکه تقویت نظارت‌ها در حوزه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی نسبت به این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند و ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان منوط به استفاده از ماسک است.

دانایی با اشاره به اینکه حضور کارکنان دستگاه‌ها در محل کار نیز باید با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک باشد، تصریح کرد: در استان سمنان نظارت خوبی نسبت به این موضوع انجام‌شده و مردم نیز تاکنون همراهی خوبی داشتند.

کد مطلب 4970985

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