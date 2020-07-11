۴۱۲ طرح عمرانی نیمه تمام آذربایجان غربی امسال خاتمه می یابند

آیدین رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۵۲۷ طرح نیمه تمام در بخش‌های مختلف استان داریم افزود: از این تعداد ۴۱۲ طرح نیمه در بخش‌های راه، بهداشت و درمان، آموزشی، مسکن و … تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

وی یکی از مهمترین طرح‌های عمرانی قابل بهره برداری تا پایان سال در استان را طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه عنوان و اظهارکرد: با اتمام کامل عملیات حفاری، تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه دی ماه امسال به بهره برداری می‌رسد.

رحمانی با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق شروع پروژه جدید بدون تأمین اعتبار حداقل ۳۰ درصدی مورد نیاز آن پروژه را ندارد، گفت: شروع پروژه جدید بدون تأمین اعتبار باعث ایجاد بی اعتمادی در بین مردم می‌شود، اگر پروژه‌ای ۵ سال پیش کلنگ زنی شده، زیرسازی لازم صورت گرفته ولی اعتبار لازم برای ادامه پروژه تأمین نشده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امسال رویکرد دولت در پروژه‌های عمرانی اتمام و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی قابل توجه است افزود: تلاش داریم طرح‌های عمرانی در دست اجرای آذربایجان‌غربی به درستی شناسایی و مشکلات و موانع این طرح‌ها نیز احصا شود.