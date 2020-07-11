به گزارش خبرگزاری مهر، طلال عتریسی، استاد دانشگاه و نویسنده لبنانی با عباس خامه‌یار، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان دیدار کرد. در این دیدار، دو طرف پیرامون مسائل فرهنگی و رسانه‌ای و نیز، نحوه همکاری‌های فرهنگی بین دو کشور به مذاکره پرداختند.

خامه‌یار در سخنان خود، از تلاش‌های عتریسی جهت معرفی مواضع برحق جمهوری اسلامی ایران به جهان عرب از طریق آثارش تشکر و قدردانی کرد.

در ادامه، مقرر شد تا آخرین کتاب وی درباره بیداری اسلامی و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران با عنوان «بین صحوتین، الاسلام السیاسی فی شرق أوسط متحول» (میان دو بیداری، اسلام سیاسی در خاورمیانه در حال تحول)، در نشستی در تاریخ (۶ مردادماه جاری) نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد و سپس جهت استفاده پژوهشگران ایرانی با همکاری مؤسسه الهدی به فارسی ترجمه شود.

طلال عتریسی در کتاب اخیر خود نگاهی دقیق به پیدایش جنبش‌های اسلامی پس از بهار عربی با تکیه بر ریشه‌های فکری و انگیزه‌های تأسیس این جنبش‌ها انداخته است و سپس ضمن اشاره به نتایج بهار عربی و سرانجام و پایانی که به آن خواهند رسید، تجربه و حوادثی را که در ایران رخ داد، با کشورهایی مانند عراق و لبنان مورد مقایسه قرار می‌دهد و با معرفی تجربه دیگر ایران در رفتار با جهان اسلام و به ویژه اخوان المسلمین پس از انقلاب مصر و شاخه‌های مختلف آن؛ به طرح ایران در منطقه در خصوص مقابله با طرح آمریکا اشاره و ایران را به عنوان راهبر منطقه در ایجاد تحولات سازنده و ضد استعماری معرفی می‌کند.