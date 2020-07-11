احیای روستاها با جدیت از سوی دهیاران دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری صبح امروز در دیدار با جمعی از دهیاران استان یزد اظهار داشت: روستاهای استان یزد همه دارای سابقه درخشانی هستند و وضعیت فعلی آنها بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه رویکرد چندی پیش در ارتباط با روستاها به گونه‌ای بود که جمعیت روستایی به سمت شهرها هدایت شده و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شدند، افزود: مسئولان باید برای این موضوع فکری اساسی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه مهاجرت از روستا به شهر سبب شده که سبک زندگی مردم هم تغییر بسیار زیادی داشته باشد، گفت: در گذشته روستاها تأمین کننده اکثر مواد غذایی شهرها بودند و از شیر، گوشت، تخم مرغ، مرغ، میوه‌ها، سبزیجات و موارد مختلف دیگر حتی نان هم از روستا به شهر می‌رسید و همه مردم شهرها هم این مایحتاج خود را از روستاها تأمین می‌کردند.

ناصری با بیان اینکه این موضوع سبب شده بود که کشور در ارتباط با مواد غذایی به خارج و دیگر کشورها وابسته نباشد، تصریح کرد: اکنون سبک زندگی تغییر کرده و روستاها خالی از سکنه شده‌اند و یا اینکه جوانان به شهرها مهاجرت کرده‌اند و برعکس گذشته، روستاها امروز مایحتاج زندگی خود را از شهرها تأمین می‌کنند.

امام جمعه یزد با بیان اینکه روستاهای یزد امتیازات و ویژگی‌های بسیار خاص و منحصر به فردی دارد، افزود: روستاها می‌توانند بسیاری از نواقصی که در شهرها وجود دارد را جبران کنند در حالی که اکنون روستاها اکنون در حال تبدیل شده به مهمان پذیر می‌شوند و تنها در پایان هفته، مردم شهرهای مختلف استان به روستاهای خوش آب و هوا می‌روند و یک یا دو روز در این روستاها می‌مانند.

وی افزود: اگر بخواهیم برنامه ریزی دراز مدت داشته باشیم، بی توجهی به روستاها برای نسل‌های آینده ما بسیار خطرناک و مشکل ساز است و اگر روستاها از بین برود، در آینده فرزندان ما مشکلات بسیاری را مشاهده می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد صحبت‌های برخی مسئولان که بیان می‌کنند یزد باید کشاورزی را به صورت کامل کنار بگذارد، را خام دانست و گفت: اگر یزد کشاورزی را کنار بگذارد همین خاک حاصلخیزی که اکنون دارد هم به بیابان تبدیل می‌شود و در آینده‌ای نزدیک بیابان زایی شدیدی در استان به وجود می‌آید.

ناصری، احیای روستاها را بر پایه احیای کشاورزی دانست و تاکید کرد: کشاورزی باید با سیستم‌های نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب در روستاها احیا شود تا زمینه حضور مجدد روستاییان در این مناطق فراهم شود.

امام جمعه یزد تصریح کرد: اینکه برخی افراد می‌گویند کشت گندم صرف نمی‌کند و باید آن را از خارج کشور وارد کنیم، دقیقاً چیزی است که آمریکایی‌ها می‌خواهند و به دنبال آن هستند که ما حتی در مواد غذایی هم وابسته به خارج کشور باشیم تا بتوانند با کوچک‌ترین فشاری، ایران را از پای درآورند.

وی نتیجه این چنین تفکرهایی را همان نتیجه‌ای دانست که از کاهش جمعیت در کشور به وجود آمد و همین امروز هم ما خسارت‌های ناشی از کم شدن جمعیت را احساس می‌کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه کاهش جمعیت یکی از توطئه‌های دشمنان است که متأسفانه در داخل کشور هم بر اثر اشتباهات عملکردی برخی افراد اجرایی شد، گفت: اگر جمعیت در ایران به همینطور پیش برود، ۳۰ سال آینده جمعیت ایران پیر و فرسوده می‌شود.

ناصری از نظارت ضعیف در ارتباط با اتباع بیگانه انتقاد کرد و گفت: چرا باید در هر نقطه از استان، اتباع بیگانه حضور بسیار زیادی داشته باشند و مشاغل غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند، باید نظارت بیشتر باشد که اشتغال اتباع تنها در مشاغل مجاز آنها انجام شود و نسبت به موضوع پراکندگی و تعداد آنها در استان هم برنامه ریزی دقیقی شود.