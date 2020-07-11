طلب ۲۴۰ میلیارد تومانی تامین اجتماعی قم از کارفرمایان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادخواه ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تأمین اجتماعی استان قم ۲۴۰ میلیارد تومان از کارفرمایان قمی طلبکار است، گفت: فعالیت هیچ کارفرمایی را به دلیل بدهی‌های بیمه‌ای متوقف نکرده‌ایم تا موجب بیکاری کارگران نشویم.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با بیان اینکه در خرداد ماه سال جاری ۲ هزار و ۶۱ نفر حقوق بیکاری دریافت کردند، افزود: سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۶ میلیارد تومان بیمه بیکاری پرداخت کرده که تعداد دریافت کنندگان بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی دائماً به‌دلیل افزایش اشتغال و ایجاد کارگاه در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت استان قم، تعداد ۸۰۰ هزار نفر معادل ۶۱ درصد زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: ۵۰ هزار نفر از جمعیت استان قم از جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی محسوب می‌شوند که در پایان خرداد ماه سال جاری حقوق آن‌ها ۲۶ درصد افزایش یافته است.

دادخواه با بیان اینکه ماهانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به بازنشستگان تأمین اجتماعی در قم پرداخت می‌شود، گفت: افزایش ۲۶ درصدی حقوق اعمال‌شده و مابه‌التفاوت سه ماه ابتدایی سال جاری نیز برای تمام این افراد پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بعد از ۱۲ سال تلاش، نهایی شده و از مرداد ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قم با بیان اینکه ۱۳۰ هزار نفر از کارگران قم زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند، افزود: بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ کارگاه تولیدی و صنعتی در قم فعال است.