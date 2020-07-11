به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز شنبه در ستاد استانی مقابله با کرونای استان کرمانشاه اظهار کرد: شهرداری نسبت به دفن زباله‌های بیمارستانی با دانشگاه علوم پزشکی نهایت اهتمام را داشته باشد.

استاندار کرمانشاه افزود: ضروری است ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل به دانشگاه علوم پزشکی داده شود تا در هنگام قطعی برق با مشکل مواجه نشوند.

بازوند بیان کرد: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در پاییز و زمستان وضعیت خوبی در خصوص بیماری کرونا نداشته باشیم، لذا ضروری است تدابیر لازم برای تولید و ذخیره‌سازی ماسک در استان مد نظر قرار بگیرد تا برای تهیه ماسک به استان‌های دیگر نیازمند نشویم.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان مواد شوینده برای ادامه فعالیت و تولید، تقاضای تمدید مجوز را دارند که ضروری است سازمان صمت و علوم پزشکی استان نسبت به این تقاضا اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام بدهند.

علوم پزشکی نقشه راهی برای مواجه احتمالی با بحران کرونا در فصل پاییز آماده کند

مدیر ارشد اجرایی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه احتمال دارد در مهر ماه با پیک بیماری کرونا و آنفولانزا مواجه باشیم، لذا دانشگاه علوم پزشکی استان ظرف مدت ۲۰ روز نقشه راهی برای مواجه احتمالی با این شرایط بحرانی آماده کند.

بازوند از معاونت‌منابع انسانی استاندار خواست تا نظارت بر ادارات استان را به‌صورت جدی در دستور کار قرار بدهد و اظهار کرد: بر این اساس کسانی که بدون ماسک به ادارات مراجعه می‌کنند از ارائه هر گونه خدمات به آن‌ها خودداری کنند.

استاندار کرمانشاه از حضور مردم در تجمعات ابراز نگرانی کرد و با بیان اینکه تجمعات همچنان ممنوع است، گفت: فرمانداران استان برای یافتن راهی نسبت به پایان دادن هر گونه تجمعات چه در مراسم عزاداری و چه مراسمات جشن و عروسی با معتمدین و بزرگان محل جلسه‌ای برگزار کنند تا این موضوع هر چه زودتر منتفی شود.

وی بر ضرورت راه‌اندازی اکیپ نظارتی تاکید کرد و ادامه داد: بر این اساس مغازه آن دسته از صاحبان مغازه‌ای که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند باید با نصب بنر پلمب و به دادسرا نیز معرفی شوند.

اداره‌کل صمت بر قیمت ماسک در استان کرمانشاه نظارت داشته باشد

بازوند با انتقاد از عملکرد شهرداری در خصوص عدم نظارت بر پارک‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه وضعیت پارک‌ها بسیار بد است و شهرداری سرسوزنی نظارتی ندارد و به‌طور مطلق هیچ‌گونه توجهی به مصوبات در این خصوص نمی‌کند.

وی افزود: در حال حاضر در استان کرمانشاه به اندازه کافی ماسک وجود دارد، اما مقداری قیمت آن گران‌تر از دستورالعمل است که اداره‌کل صمت در این خصوص باید نظارت کافی داشته باشد تا مشکل حل و فصل شود.