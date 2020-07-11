به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این اطلاعیه عنوان شده است، این محدودیت در عصر تمامی روزهای هفته و به ویژه پنجشنبه و جمعه اعمال شده و مردم باید محدودیت‌های ترافیکی پیش‌بینی شده را که در وهله نخست به خاطر حفظ سلامتی خودشان است، رعایت کنند.

طی هفته جاری محدودیت‌های اعمال شده برای قطع زنجیره کرونا در استان تمدید شده است و بر اساس آن مصادیق مشمول محدودیت شامل دانشگاه‌ها، مدارس، مدارس شبانه روزی، حوزه‌های علمیه، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، زبان سراها و سایر آموزشگاه‌ها و کتاب خانه‌ها، استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزه‌ها، تالارهای پذیرایی، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی، مساجد و مصلی‌ها، برگزاری هرگونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش‌ها، باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه و چایخانه‌ها، باغ وحش و شهربازی‌ها، مراکز تفریحی آبی، باشگاه‌های بدنسازی و عدم برگزاری نماز جمعه می‌شود.

بر اساس اعلام فرمانداری ارومیه از هفته گذشته به دلیل افزایش شیوع ویروس کرونا، محل‌های شنا در کنار دریاچه ارومیه، در بخش انزل مسدود شده است.

همچنین این اطلاعیه می‌افزاید، فعالیت سفیران سلامت داوطلب برای مداخله ارشادی در مکان‌ها و محل‌های پرتجمع و پرتردد شهر ارومیه در راستای مبارزه با کرونا انجام می‌شود.