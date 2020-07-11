به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهاب عزیززاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای دستورات مقام قضایی مبنی بر شناسایی و دستگیری متهمان تحت تعقیب بامداد امروز با انجام کارهای اطلاعاتی مخفیگاه یکی از سارقان حرفه‌ای منزل مورد شناسایی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های اولیه مشخص شد سارق در یک باب منزل در یکی از محلات شهر ایلام مخفی شده است، گفت: با اطلاع از اینکه سارق مسلح به سلاح بلند می‌باشد، مخفیگاه وی در محاصره پلیس قرار گرفت.

جانشین انتظامی استان ایلام اضافه کرد: پس از ابلاغ دستور مقام قضائی و هشدار به سارق برای تسلیم کردن خود به پلیس، سارق با استفاده از تاریکی شب اقدام به تیراندازی به سوی ماموران انتظامی کرد و از محل متواری شد.

این مسئول انتظامی با تاکید بر اینکه از قبل پیش بینی و برنامه ریزی های لازم مبنی بر مقاومت و انجام درگیری مسلحانه از سوی سارق صورت گرفته بود، اظهار داشت: متهم پس از متواری شدن خود را در داخل یک باب منزل نیمه کاره مخفی و پس از یک ساعت درگیری مسلحانه و تیراندازی متقابل نهایتاٌ با استفاده از شگردهای خاص پلیسی سارق بدون هیچ گونه تلفات جانی دستگیر شد.

سرهنگ عزیززاده با تاکید بر اینکه از سارق یک قبضه سلاح و تعداد ۱۲۰ عدد انواع کلید برای سرقت از منازل شهروندان کشف شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.