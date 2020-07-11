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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال

اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال

اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین اردوی تیم ملی فوتسال در سال ۱۳۹۹ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دومین اردوی تیم ملی فوتسال در سال جاری جهت آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ از روز دوشنبه (۲۳ تیر) با دعوت از نوزده بازیکن برگزار می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده از سوی محمد ناظم‌الشریعه به شرح زیر است:

سپهر محمدی، مسعود محمدی، سینا پرکاس، بهزاد عظیمی، علیرضا رفیعی، میثم برمشوری، محمد نجف زنگی، مهدی کریمی، حمزه کدخدایی، میثم خیام، مسعود یوسفی، رضا قنبری، طاها نعمتیان، سالار آقاپور، احمد اسماعیل‌پور، محمد بیضایی، حسین طیبی، علیرضا عسگری و امین مجیدی‌پور.

این اردو تا روز پنجشنبه (۲۶ تیر) در مرکز ملی فوتبال ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4971021

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