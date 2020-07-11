شورای کرج پیگیر ساماندهی املاک شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خستو پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک که در سالن جلسات شهدای شهرداری کرج برگزار شد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شفافیت یک شعار نیست بلکه یه منطق، دانش و آگاهی است.
وی با اشاره به اینکه در آغاز کار شورای پنجم ناظر سازمان فاوا بوده است، افزود: این سازمان با وجود زیرساختهای لازم به دلیل سیاست گذاریهای اشتباه دچار حاشیه بود.
نایب رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد: تحولهای ایجاده شده در سازمان فاوا به دنبال تغییر رویکردها بوده است.
خستو در بخش دیگری ضمن ابراز تأسف از اینکه زمینههای فساد در کمیسیونهای ماده صد وجود دارد، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان فاوا شهرداری کرج و دبیرخانههای کمیسیونهای ماده صد برای نخستین بار احکام صادره که حالت شبه قضائی دارد با شفافیت به مردم ارائه میشود.
وی با تاکید بر اینکه شهروندان کرجی میتوانند با فشردن یک دکمه پرینت احکامی که عضو شورا، نماینده دادستان و یا نماینده وزارت کشور در کمیسیون ماده صد صادر کرده را ببینند، گفت: تحقق این مهم جلوی بسیاری از خطاها را خواهد گرفت.
نایب رئیس شورای شهر کرج تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه شهرسازی نیز اقدامات مربوطه در حوزه ارائه خدمات الکترونیک دنبال شده است.
خستو ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضا، اداره کل ثبت اسناد استان و چند بانک عامل برای کمک به راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج، گفت: با توجه به شلوغی کلانشهری مانند کرج راه اندازی درگاه مربوطه اتفاقی خجسته است و شهروندان در حین کار و سفر یا حضور در منزل علاوه خدمات دریافت میکنند.
وی همچنین گفت: اتفاق مهم دیگری که شورای شهر کرج به جد پیگیر شده ساماندهی املاک شهرداری است زیرا یکی از موارد فساد آمیز ابهامات در خصوص املاک شهری بوده که تنها در اختیار عدهای معدودی قرار داشته است.
نایب رئیس شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات املاک شهرداری در واقع زمینه سالم سازی را فراهم میکند، گفت: راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج یکی از شعارهای شورای پنجم است که محقق شده است.
خستو راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک در شهرداری کرج را باعث کاهش ترافیک دانست و گفت: صرفه جویی در وقت شهروندان، بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا توسط خودروها از جمله دستاوردهای درگاه خدمات الکترونیک است.
وی در بخش دیگری تاکید کرد: پس از شیوع کرونا شهرداری کرج با یک سوم پرسنل کار کرد اما وقفهای در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد نشد زیرا با تکیه بر ظرفیتهای الکترونیکی کار شده است البته شهرداری باید پذیرای انتقادات مردم نسبت به این سیستم هم باشد.
نایب رئیس شورای شهر کرج گفت: قطعاً از طریق این سیستم و درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک، شهرمان زیست پذیرتر میشود، ارتباط مردم با مدیران شهری ارتقا مییابد و ابهامات و سو تفاهمها نیز رفع میشود.
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