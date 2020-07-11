یورش نظامیان صهیونیست به قدس اشغالی/ بازداشت ۸ فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیست‌ها علیه شهروندان فلسطینی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف قدس اشغالی ازجمله شهرک «العیساویه» یورش بردند. به دنبال این یورش وحشیانه، درگیری شدیدی میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیست‌ها در جریان این درگیری از گلوله‌های جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند. نظامیان صهیونیست در جریان درگیری ۸ فلسطینی را بازداشت کردند.

این درحالی است که صهیونیست‌ها طی روزهای گذشته شمار زیادی از شهروندان فلسطینی را در قدس اشغالی و کرانه باختری دستگیر کرده اند.

در همین حال، حملات صهیونیست‌ها به مسجدالاقصی نیز طی روزهای اخیر بیش از پیش افزایش یافته است.