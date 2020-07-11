افشای رازهای خلقت با برخورد ۲ ستاره نوترونی و تپ اختر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک تایمز، محققان آلمانی با بررسی مدار و مسیر حرکت دو ستاره یادشده به این نتیجه رسیده‌اند که برخورد آنها در ۴۷۰ میلیون سال دیگر با یکدیگر قطعی است. ستاره نوترونی مذکور و ستاره تپ اختر که نوعی ستاره نوترونی چرخان پرسرعت است بازمانده‌های یک ابرنواختر هستند.

هر دو ستاره بقایای هستهٔ ستارهٔ منفجر شده‌ای هستند که حجم کوچک و چگالی بسیار بالایی دارند. تپ‌اخترها هنگام تولد دمایی در حدود چند میلیون درجه سلسیوس دارند و بلافاصله شروع به سرد شدن می‌کنند.

ستاره شناسان می‌گویند زمانی که این دو ستاره به هم برخورد کنند، مقدار بی سابقه‌ای انرژی در قالب امواج گرانشی و نور آزاد می‌شود که شبیه به پدیده بیگ بنگ یا انفجار بزرگ است که موجب شکل گیری جهان امروزی شد. شبیه سازی و مدل سازی این پدیده به درک آنچه که در جریان بیگ بنگ رخ داد، کمک شایانی خواهدکرد.

محل وقوع این رویداد در فاصله ۱۳۰ میلیون سال نوری از کهکشان راه شیری است و محققان بسیار بعید می‌دانند که در آینده نزدیک قادر به شناسایی رویدادی مشابه باشند که در جریان آن دو ستاره نوترونی با چنین جرم متفاوتی به یکدیگر برخورد کنند.