شناسایی ۲۰۷ کودک «کار و خیابان» در اصفهان در سال ۹۸

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ناجی، پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شناسایی ۲۰۷ کودک کار و خیابان در سال گذشته اظهار داشت: در گام نخست، بنا به شرایط کودک این کودکان از خدمات مشاوره بهره مند می‌شوند و ۲۱ روز در مراکز کودک و خیابان نگهداری می‌شوند که به همین تعداد روز قابل تمدید است.

وی افزود: مراکز روزانه حمایتی آموزشی کودک و خانواده در کنار مراکز شبانه روزی، با تاکید بر توانمندسازی نهاد خانواده درصدد است که این کودکان به خانواده‌های خود بازگردند.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان به سمن‌های فعال در حوزه کار کودکان هم گریزی زد و افزود: شناسایی و توانمندسازی این کودکان با حمایت سازمان‌های مردم نهاد و بسته‌های حمایتی و معیشتی دولتی انجام می‌شود.

۱۰ هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی اصفهان

وی به آمار چندقلوزایی در استان اصفهان هم اشاره‌ای کرد و گفت: هزار و ۸۲۶ دوقلو و ۴۰۸ سه قلو و ۱۶ چهارقلو و پنج قلو در استان اصفهان شناسایی شده که اگرچه آمار دوقلوها نسبت به سال گذشته تفاوتی نداشته است اما با رشد چندقلوزایی در استان اصفهان مواجه هستیم.

ناجی حمایت مستمری خدمات معیشتی را به خانواده‌های دارای چندقلو، ۹۰۵ هزار تومان اعلام کرد و اظهار داشت: اگرچه حمایت از ۹ هزار و ۸۲۴ زن سرپرست خانواده بدون فوت زمانی توسط اداره کل بهزیستی استان اصفهان انجام می‌شود اما حمایت معیشتی و مادی از خانواده‌های دوقلو بیشتر با جذب اعتبار لازم ممکن است.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وضعیت مراکز پیش دبستانی یک و دو که قرار است زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش قرار بگیرد چه می‌شود، اظهار داشت: هنوز پروتکل کشوری برای اجرای این موضوع ابلاغ نشده است، اما دو رویکرد پیش رو داریم.

ناجی تاکید کرد: رویکرد نخست این است که مراکز تازه تأسیس زیر نظر بهزیستی برای مقاطع پیش دبستانی یک و دو مجوزهای لازم را از اداره کل آموزش و پرورش اخذ کنند و رویکرد دوم که مورد استقبال ما خواهد بود این است که آمار نوآموزان مراکز کودک تحت پوشش بهزیستی وارد سیستم «سناد» شود.

معاون اجتماعی بهزیستی استان اصفهان به خانواده‌هایی که کودکان خود را در ایام شیوع بیماری کرونا به مراکز مهدکودک می‌سپارند اطمینان خاطر داد و افزود: با شیوع بیماری کرونا، اداره کل بهزیستی استان اصفهان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی نظارت دقیق بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دارد.