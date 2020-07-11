فراخوان انتخاب نام ولوگوی جدید شرکت گسترش خدمات ارتباطات منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، شرکت کاراشاب که یکی از مهم‌ترین بازوهای اجرایی مجموعه مخابرات در امور مربوط به ارزش افزوده و حمایت از تولید محتوای دیجیتال فاخر و بومی در سراسر کشور است، فراخوان انتخاب نام جدید و طراحی نشان (لوگو) خود را به مشتریان سپرده است که پس از طراحی بهترین لوگوها و مناسب‌ترین نام، این نام به همراه لوگو بر این شرکت مهم اقماری حوزه مخابرات کشور نهاده می‌شود.

بر اساس این گزارش، علاوه بر تقدیر از پیشنهاددهندگان نام و لوگوی برگزیده و نهایی، یک دستگاه گوشی هوشمند نیز به پاس مشارکت در این امر به ارائه دهندگان نام و لوگوی منتخب اهدا خواهد شد.

بنابراین از کلیه طراحان، هنرمندان و علاقه مندان دعوت به عمل می‌آید که براساس شرایط زیر نسبت به ارسال طرح‌های پیشنهادی خود به این شرکت به آدرس ایمیل karashab@tci.ir و یا نشانی: تهرانپارس، خیابان آیت الله خوشوقت (حجربن عدی)، بین چهارراه اشراق و فلکه سوم، کوچه ۱۷۴ غربی، پلاک ۳ کد پستی ۱۶۵۳۹۸۸۴۵۱ صرفاً با پست سفارشی حداکثر تا تاریخ اول مردادماه ۹۹ اقدام نمایند.

گفتنی ست نام تجاری باید ویژگی‌های زیر را دارا باشد.

الف) باتوجه به حقوق مالکیت معنوی، نام پیشنهادی بایستی متمایز و منحصر به فرد بوده و نام‌های تجاری دیگر به جز شرکت مخابرات ایران را تداعی نکند.

- به آسانی و بدون اِعراب گذاری، خوانده و تلفظ شود.

- به آسانی به خاطر سپرده شود.

- بیانگر ویژگی و خصوصیات ممتاز شامل نوع فعالیت شرکت در حوزه خدمات ارزش افزوده، مشاوره وحمایت از تولید محتوای دیجیتال باشد.

- قابل نگارش با حروف فارسی و لاتین بوده و در زبان‌های دیگر معنای منفی نداشته باشد.

ب) نشان لوگو نیز باید شرایط و ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

- توجه به هویت برند و ارزش زیبایی شناختی و گرافیکی مناسب.

- قابلیت استفاده به صورت تک رنگ.

- به لحاظ گرافیکی قابل استقاده در سایزهای مختلف باشد.

- آثار دست اول بوده و ناقض قانون حق تکثیر (کپی رایت) نباشد.

- طراحی لوگو باید در قالب انگلیسی و فارسی و براساس فراخوان منتشر شده باشد.

- فایل‌های ارسالی طراحی لوگو به صورت JPEGیا TIFF حداقل سیصد dpi و حجم حداکثری ۵ مگابایت و حداقل ۲ مگابایت قابل بهره برداری در نامه‌های اداری، پاکت و تابلو باشد.

- منعکس کننده دیدگاه و حوزه فعالیت شرکت در تأمین و ارائه خدمات ارزش افزوده و محتوای دیجیتال از طریق شبکه تلفن ثابت باشد.

- مشخص کننده ارتباط این شرکت تحت لوای شرکت مخابرات ایران باشد.

- جامع بودن لوگو، سادگی و سهولت در خواندن متن لوگو، کاربرپسند بودن و برقراری ارتباط با مخاطب

- امکان استفاده از لوگو در ارتباطات بین المللی و ترکیب متوازن نوشتاری و تصویری آن.

همچنین، شماره تماس جهت دریافت اطلاعات بیشتر ۳-۷۶۷۰۴۰۰۱ داخلی ۱۰۸ آمادگی راهنمایی و پاسخگویی است.