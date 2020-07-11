حجاب یک مسئله شخصی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن شعبانی امروز در جمع خبرنگاران افزود: حجاب مصونیت فرد در جامعه را امکان پذیر می‌کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: اگر در سال‌های گذشته شکی وجود داشت که واقعاً حجاب می‌تواند مصونیت به بار آورد یا خیر؛ امروزه با آمارهایی که از مقایسه کشورهای اروپایی به دست آمده این واقعیت را نشان می‌دهد که حفظ حجاب می‌تواند نقش کلیدی در جلوگیری از ناهنجاری‌ها و باعث مصونیت فرد می‌شود.

وی افزود: معمولاً در کشورهای غربی که حجاب یک بحث فراموش شده است با بررسی رفتارهای مردم آن کشورها، می‌بینیم با یک پوشش غیر طبیعی، آنها نیز واکنش‌های غیر طبیعی از خود نشان می‌دهند.

شعبانی ادامه داد: وقتی عالم خالق برای انسان‌ها ارتباط و شرایطی را خلق کرده حتماً برای آرامش انسان‌ها است.

وی در پایان گفت: حجاب برای افراد، امنیت روانی یک جامعه، خانواده را به وجود می‌آورد و باید بدانیم حجاب یک مسئله‌ای فردی نیست حجاب یک مسئله عمومی است.