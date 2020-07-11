فعالیت ۳۰ پایگاه سنجش سلامت دانش آموزان در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (شنبه) پایگاه‌های سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول در گیلان با حضور مسئولان آغاز به کار کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه امسال نوبت دهی برای انجام سنجش سلامت از طریق سایت و از ۱۰ تیر ماه آغاز شده است، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا برای جلوگیری از حضور فیزیکی والدین نوبت دهی به صورت اینترنتی بوده است.

محمد رحمتی با بیان اینکه طرح سنجش سلامت تا ۱۵ شهریور در استان گیلان ادامه دارد، افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای کاهش تجمع جمعیت دو پایگاه جدید نیز به پایگاه‌های قبلی اضافه شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۰ پایگاه سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول ابتدایی در استان گیلان، گفت: این پایگاه‌ها از ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ظهر دانش آموزان پایه اول ابتدایی را برای سنجش پذیرش خواهند کرد.

رحمتی با بیان اینکه متولدان نیمه دوم ۹۲ و نیمه اول ۹۳ واجد شرایط شرکت در این سنجش هستند، تصریح کرد: ثبت نام از نوآموزان منوط به تأیید سنجش سلامت و فرم معاینات و ارزیابی سلامت انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در مرحله نخست دانش آموزان از نظر بینایی، دید رنگ، شنوایی، گفتاری، قد و وزن، دهان و دندان و اختلالات جسمی و حرکتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، ادامه داد: در صورت عدم وجود مشکل در پاسخگویی به سوالات از سوی نوآموزان، والدین این نوآموزان می‌توانند اقدام به ثبت نام آنها در مدارس عادی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان افزود: در صورت عدم پاسخگوی، نوآموز به پایگاه‌های تخصصی ارجاع و ارزیابی‌ها به صورت تخصصی انجام خواهد شد و بسته به نوع مشکل در مدارس عادی یا استثنایی ثبت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۱ هزار و ۸۷۷ نوآموز در قالب این طرح سنجش شدند، گفت: از این تعداد ۲۰ هزار و ۹۳۷ نفر دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و ۱۰ هزار و ۸۶۶ نفر نیز پیش دبستانی بودند.