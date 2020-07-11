چند انتصاب در سازمان سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی طی احکامی علی تاجیک را به عنوان مدیریت عملکرد سازمان سینمایی و جعفر انصاری فر را به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی و سمعی بصری منصوب کرد.

در حکم تاجیک بر ضرورت استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، تهیه و ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها و کارکنان، رسیدگی به شکایات و پیشگیری از طریق بازرسی های موثر تاکید شده است.

در حکم انصاری فر نیز ضرورت ارتقای کیفی آموزشگاه های آزاد سینمایی و توانمندسازی آنها، ایجاد زمینه برای تامین نیازهای پژوهشی عرصه های مختلف سینمایی و همراهی و ارتباط و تعامل با حوزه های موثر در امر آموزش و پژوهش سینمایی در جهت ارتقای دانش سینمایی فعالان سینمایی مورد تاکید قرار گرفته شده است.

سیدحسین سیدی که پیش از این مدیریت عملکرد را عهده دار بود چندی پیش یه عنوان مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد و علیرضا صدرالدینی هم که پیش از این عهده دار مسئولیت مدیرکلی دفتر مطالعات و دانش سینمایی بود به عنوان مشاور معاونت توسعه و مدیریت و منابع سازمان سینمایی حکم گرفت.