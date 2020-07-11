به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین خلیلی اردکانی ظهر شنبه در مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه ارائه خدمات الکترونیک که در سالن جلسات شهدای شهرداری کرج برگزار شد، اظهار کرد: مهمترین شعار مدیریت شهری شفاف سازی، سالم سازی، تسهیل در امور شهروندان و حل مشکلات مردم است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات پیش روی شهروندان در پیچ و خم‌های اداری، تسهیل این روند و فراهم کردن زیرساخت‌ها اهمیت بالایی دارد، افزود: این مهم یکی از اهداف مهم شورای پنجم بوده است که یک تحول بزرگ اداری در شهرداری این کلان‌شهر به حساب می‌آید.

عضو شورای شهر کرج با اشاره به اینکه بیش از یکسال تلاش مدیران شهرداری برای فعال سازی درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک امروز به بار نشسته است، گفت: زیرساخت‌های لازم در گذشته ایجاد شد که کافی نبود و کار را در بره‌ای به تعطیلی کشاند.

خلیلی اردکانی با این توضیح که در نتیجه همکاری خوب سازمان فاوا شهرداری کرج این کار ارزنده صورت گرفته اما هنوز راه درازی برای تحت پوشش قرار دادن تمام امور شهری داریم، افزود: شهرداری کرج جزو کلان‌شهرهای پیشرو در راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک است و می‌توانیم الگوی دیگر کلان‌شهرها باشیم.

وی با اشاره به اینکه فضای فیزیکی برای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان در مجموعه‌های تحت پوشش شهرداری فراهم شده است، بیان کرد: صدور قبوض، ثبت صورت وضعیت پیمانکاران و صدور چک‌ها در قالب خدمات الکترونیک از جمله موارد عملیاتی شده است.

رئیس کمیسیون نظارت و تحول اداری شورای شهر کرج با اشاره به اهمیت اجرای شهرداری مجازی با این توضیح که در منطقه ۹ شهرداری کرج به خوبی به انجام رسیده است، گفت: انتظار داریم تا دو سه ماه آتی شاهد اجرای آن در تمامی مناطق شهرمان باشیم.

خلیلی اردکانی با تاکید بر اینکه در سطح مناطق شهری مواردی مانند فرم‌های کمیسیون ماده صد به صورت الکترونیک ابلاغ شود، عنوان کرد: مدیران کیفیت، زمان و دقت انجام کارها را رصد کنند تا موانع موجود رفع شود.

وی با بیان اینکه توسط سازمان فاوا راه اندازی درگاه ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان اطلاع رسانی شود، گفت: مردم باید از همه امور مطلع باشند، در گام‌های بعدی باید همه حقوق شهرداری شفاف اعلام شود، در این مورد طرحی ارائه داده ایم که به جز اطلاعات محرمانه شهروندان، باقی موارد به مردم اطلاع رسانی شود.

عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه در راستای ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، مردم به حقوق خود می رسند، کار آنها تسهیل شده و واسطه‌ها نیز از بین می‌رود، افزود: ما نیز در شورای شهر کرج نحوه عملکردها را بررسی می‌کنیم.

خلیلی اردکانی از ارزشیابی مستمر آنلاین از همه امور شهرداری سخن گفت و افزود: بسترهای این کار فراهم شده و تا چند ماه آتی به صورت آنلاین شهردار و اعضای شورا این موارد و نحوه ارائه خدمات در مناطق و سازمان‌های شهرداری کرج را رصد خواهند کرد.

وی گفت: املاک شهر نیز ساماندهی و مشخص شده و مواردی مانند بی حساب و کتاب بودن این امور و سو استفاده‌ها در این رابطه از بین رفته و اطلاعات املاک شهر به صورت الکترونیکی در حال آماده سازی است.