تمدید مهلت ویراش مدارک خبرنگاری جهت دریافت طرح ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ویرایش مدارک جهت استفاده از طرح ترافیک خبر داد.

در این اطلاعیه اعلام شده است:

متقاضیان طرح ترافیک خبرنگاری سال ۱۳۹۹، به اطلاع می‌رساند، مهلت ویرایش و اصلاح مدارک خبرنگاران تمدید شده و خبرنگاران تا پایان روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه مهلت دارند نسبت به اصلاح و ویرایش مدارک خود در سامانه‌ی «تهران من» اقدام کنند.

آن دسته از خبرنگاران محترم که وضعیت «در حال بررسی» برایشان نمایش شده است باید به حساب کاربری در سامانه تهران من (بخش ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران) مراجعه کرده و نسبت به اصلاح و بارگذاری مدارک لازم اقدام کنند.

صحت معرفی نامه (با مهر و امضا مدیر مسئول)، تصویر صفحه اول شناسنامه (در صورت مالک بودن خودرو توسط همسر خبرنگار، صفحه اول شناسنامه همسر)، ۱۰ اثر منتشر شده در شش ماه گذشته یا لیست بیمه به صورت خوانا و با مهر رسمی مجموعه و امضا مدیرمسئول، برای خبرنگاران متقاضی مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

بنا بر این اطلاعیه مهلت اعلام شده جهت ویرایش مدارک برای خبرنگاران بار دیگر تمدید نخواهد شد و قطعاً آخرین مهلت خبرنگاران جهت ویرایش مدارکشان در سامانه خواهد بود.

در صورت هرگونه سوال یا ابهام می‌توانید با شماره‌های تلفن‌های ذیل تماس بگیرند.

۹۶۰۱۸۸۶۱

۹۶۰۱۸۸۶۳

۹۶۰۱۸۸۶۵

۹۶۰۱۸۸۶۷

۹۶۰۱۸۹۲۴