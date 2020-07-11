امید جهان مهمان «شب فیروزه ای» شد/سفر به پایتخت تمدن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، جنگ شبانه «شب فیروزه ای» در ششمین سفر خود بعد از شهر های تبریز، کرمان، ایلام، خراسان رضوی و مرکزی به استان همدان پایتخت تاریخ تمدن ایران رفته است.

این برنامه با سفر به استان همدان از امشب شنبه ۲۱ تیرماه ساعت ۲۲ از مجموعه گردشگری غار علی‌صدر همدان روی آنتن شبکه پنج سیما می رود.

شهاب عباسی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و امید جهان خواننده مهمانان امشب این برنامه خواهند بود.

«شب فیروزه ای» دارای بخش های مختلفی همچون دعوت از هنرمندان و خوانندگان، گزارش از مکان های دیدنی و گردشگری، معرفی ظرفیت های اقتصادی، میان برنامه، وله است.

این برنامه در واقع زیست‌ بوم فرهنگی، تاریخی و تفریحی کشور را به تصویر می‌کشد و به‌ طور همزمان نگاهی هم به ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری این استان‌ها دارد.

«شب فیروزه‌ای» شنبه تا سه‎شنبه این هفته ۲۱ تا ۲۴ تیرماه هر شب از ساعت ۲۲ با اجرای مشترک ابوالفضل آقاخانی و صالح جهانگرد از شبکه‌های پنج سیما و سیمای همدان پخش می‌شود.

برنامه ترکیبی «شب فیروزه ای» با تهیه کنندگی مشترک علی اکبر ذاکری و غلامرضا حیدری کاری از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما است که با همکاری سیمای استان ها روی آنتن می رود.