مبارزه با مواد مخدر با قاطعیت و جامعیت صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت اله سید رحیم توکل ظهر شنبه در نشست با دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خواستار برخورد قاطع و همه جانبه با پدیده شوم مواد مخدر شود و تاکید کرد: نباید اجازه داد مواد مخدر به آسانی در دسترس مردم قرار گیرد و با توزیع کنندگان مواد مخدر باید برخورد قاطع و شدید صورت گیرد.

آیت الله توکل با اشاره به اینکه برای حل معضل اعتیاد باید به همه جوانب و علل آن توجه کرد اظهار داشت: برای حل معضل اعتیاد و مواد مخدر می‌بایست با جامعیت، اشرافیت و قاطعیت برخورد کرد.

وی ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری را یادآور شد و گفت: کار فرهنگی و پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر لازم و ضروری است ولی اگر همراه با قاطعیت و اشرافیت کامل در برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر نباشد بی اثر خواهد شد.

آیت الله توکل با ابراز تأسف از افزایش آمار معتادان تاکید کرد: امروز انواع و اقسام مواد مخدر تولید می‌شود و به راحتی در دسترس مردم است باید با پخش کنندگان مواد مخدر برخوردی قاطع انجام شود مانند کشور عربستان که در هنگام حضور حجاج شدیدترین برخوردها را با دارندگان مواد مخدر دارند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بر نقش مهم زندان‌ها برای اقدامات تربیتی و بازدارنده اشاره کرد و گفت: زندان‌های ما نباید به هتل تبدیل شوند و ضرورت دارد در این زمینه تجدید نظر شود.