به گزارش خبرنگار مهر، شهریار کناریوند ظهر شنبه در مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک شهرداری کرج، اظهار کرد: این مهم به منظور برون سپاری و الکترونیکی کردن استعلامات و پیگیری امور مربوط به شهرداری کرج عملیاتی شده است.

وی گفت: در سایه راه اندازی فعالیت‌های الکترونیک در شهرداری کرج، پاسخ استعلاماتی که شاید روزها منتظر دریافت آن بودیم اکنون در بازه زمانی بسیار کوتاه و حتی ۲۴ ساعت بعد به انجام می‌رسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با این توضیح که پاسخ استعلامات مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پیش برده شده است، افزود: امروز شاهد رونمایی از درگاهی هستیم که به صورت صد درصد الکترونیکی در شهرداری کرج راه اندازی شده است.

کناریوند ادامه داد: این دستاوردی بزرگ در شهرداری کرج در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان است.