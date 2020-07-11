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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۴۵

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز:

پاسخ استعلامات مالیاتی الکترونیکی انجام می‌شود

پاسخ استعلامات مالیاتی الکترونیکی انجام می‌شود

کرج - مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز گفت: پاسخ استعلامات مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پیش برده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار کناریوند ظهر شنبه در مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک شهرداری کرج، اظهار کرد: این مهم به منظور برون سپاری و الکترونیکی کردن استعلامات و پیگیری امور مربوط به شهرداری کرج عملیاتی شده است.

وی گفت: در سایه راه اندازی فعالیت‌های الکترونیک در شهرداری کرج، پاسخ استعلاماتی که شاید روزها منتظر دریافت آن بودیم اکنون در بازه زمانی بسیار کوتاه و حتی ۲۴ ساعت بعد به انجام می‌رسد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با این توضیح که پاسخ استعلامات مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پیش برده شده است، افزود: امروز شاهد رونمایی از درگاهی هستیم که به صورت صد درصد الکترونیکی در شهرداری کرج راه اندازی شده است.

کناریوند ادامه داد: این دستاوردی بزرگ در شهرداری کرج در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به شهروندان است.

کد مطلب 4971078

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