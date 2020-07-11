به گزارش خبرنگار مهر، شهریار کناریوند ظهر شنبه در مراسم رونمایی از درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک شهرداری کرج، اظهار کرد: این مهم به منظور برون سپاری و الکترونیکی کردن استعلامات و پیگیری امور مربوط به شهرداری کرج عملیاتی شده است.
وی گفت: در سایه راه اندازی فعالیتهای الکترونیک در شهرداری کرج، پاسخ استعلاماتی که شاید روزها منتظر دریافت آن بودیم اکنون در بازه زمانی بسیار کوتاه و حتی ۲۴ ساعت بعد به انجام میرسد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان البرز با این توضیح که پاسخ استعلامات مالیاتی نیز به صورت الکترونیکی پیش برده شده است، افزود: امروز شاهد رونمایی از درگاهی هستیم که به صورت صد درصد الکترونیکی در شهرداری کرج راه اندازی شده است.
کناریوند ادامه داد: این دستاوردی بزرگ در شهرداری کرج در راستای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان است.
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