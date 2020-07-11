۱۱۰ برنامه فرهنگی ویژه حجاب و عفاف در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته نوروزی روز شنبه در دیدار امام جمعه ایلام با بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام اظهار کرد: برنامه فرهنگی به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب و به منظور ترویج فرهنگ حیا و عفت، تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی همچون بدحجابی، طلاق، خودکشی و سایر منکرات اخلاقی و اجتماعی برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: مسابقات فرهنگی، قرآنی و ورزشی، کارگاه‌های مهارتی قبل، حین و بعد از ازدواج و خانواده سالم، برپایی نمایشگاه، تولید آثار هنری و تبلیغات بصری در سطح شهر، کرسی‌های آزاداندیشی، تذکر لسانی و تجلیل از بانوان محجبه از جمله این برنامه‌ها است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام: یادآور شد: تمام برنامه‌ها در بستر فضای مجازی و در صورت نیاز به برنامه حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی خواهد بود.

نوروزی افزود: ما مصرانه از مسئولان حوزه عفاف و حجاب می‌خواهیم که در رابطه با عمق بخشی به فرهنگ عفاف در جامعه و برخورد با عوامل هنجارشکن اقدام کند.