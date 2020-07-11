علیرضا وهاب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعدازظهر امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور وزرای بهداشت، علوم و مسئولان سازمان سنجش تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: قرار است در این جلسه در مورد زمان برگزاری کنکورهای سراسری در رشته‌های مختلف تصمیم‌گیری شود.

مشاور وزیر بهداشت افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور زمان برگزاری کنکورهای سراسری را بر عهده وزیر بهداشت گذاشته است، در این راستا وزیر بهداشت از وزیر علوم و مسئولان سازمان سنجش دعوت به عمل آورده که در رابطه با تاریخ برگزاری آزمون‌های سراسری مشورت کنند.

وهاب‌زاده در پایان گفت: زمان برگزاری آزمون‌های سراسری بعدازظهر امروز و پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می‌شود.