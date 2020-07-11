  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۷

وهاب‌زاده به مهر خبر داد

زمان برگزاری آزمون‌های سراسری امروز تعیین تکلیف نهایی می‌شود

زمان برگزاری آزمون‌های سراسری امروز تعیین تکلیف نهایی می‌شود

مشاور وزیر بهداشت از تشکیل جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور وزیر علوم و مسئولان سازمان سنجش خبر داد و گفت: امروز بعدازظهر زمان برگزاری آزمون‌های سراسری اعلام می‌شود.

علیرضا وهاب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعدازظهر امروز جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور وزرای بهداشت، علوم و مسئولان سازمان سنجش تشکیل می‌شود.

وی ادامه داد: قرار است در این جلسه در مورد زمان برگزاری کنکورهای سراسری در رشته‌های مختلف تصمیم‌گیری شود.

مشاور وزیر بهداشت افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور زمان برگزاری کنکورهای سراسری را بر عهده وزیر بهداشت گذاشته است، در این راستا وزیر بهداشت از وزیر علوم و مسئولان سازمان سنجش دعوت به عمل آورده که در رابطه با تاریخ برگزاری آزمون‌های سراسری مشورت کنند.

وهاب‌زاده در پایان گفت: زمان برگزاری آزمون‌های سراسری بعدازظهر امروز و پس از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام می‌شود.

کد مطلب 4971082

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
      8 14
      پاسخ
      لطفا کنکور دکتری رو برگزار کنید. چند روز دیگه است. خسته شدیم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها